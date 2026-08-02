02 ago 2026
Torneo Clausura

Apareció el campeón: Olimpia aplasta a Rubio Ñu en Sajonia

El Franjeado aplastó a Rubio Ñu por 5-0, para conseguir su primer triunfo en el Clausura.

Agosto 2, 2026 05:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia eduardo delmas

Eduardo Delmás y Romeo Benítez marcaron para Olimpia.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Olimpia se impuso con autoridad a Rubio Ñu en Sajonia por 5-0, para conseguir su primer triunfo en el Clausura, dejando buenas sensaciones de alto rendimiento colectivo y contundencia, para acomodarse en la clasificación del torneo.

El Franjeado que planteó un perfil intenso y de rasgos verticalidad colectiva, abrió el marcador casi de movida con la definición de Brian Romero, que apareció por primera vez con aporte goleador, tras una gran acción previa de Romeo Benítez.

El funcionamiento ofensivo de Olimpia rindió alto, con Romeo haciendo sociedad junto a Eduardo Delmás, que como conductor tuvo buena visión para generar espacios, destacando ambos con definiciones que lo acomodaron al Decano como duelo absoluto del juego.

Ya en la complementaria, las variantes brindaron un nuevo aire al equipo que no bajó en intensidad y siguió asestando golpes certeros para ampliar el margen de diferencia a goleada.

Sobre el cierre, la apuesta mundialista, el neozelandés Tim Payne dijo presente en su debut en el fútbol paraguayo, con una definición de calidad para firmar una gran fiesta a favor del campeón defensor.

La victoria sirve para reencauzar el rumbo en el torneo y crecer en confianza, ya que apareció el funcionamiento colectivo deseado por Pablo “Vitamina” Sánchez, con una propuesta en donde no sufrió en última línea, ya que desde la contención el plan resultó sin grietas.

Olimpia Rubio Ñu Tim Payne
Redacción D10
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