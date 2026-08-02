Tim Payne debuta con un golazo en Olimpia

El lateral neozelandés Tim Payne tuvo un estreno soñado con la camiseta de Olimpia. En su primer partido oficial defendiendo los colores del Decano, convirtió su primer gol con la franja y colaboró en la contundente victoria por 5-0 sobre Rubio Ñu, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Payne, una de las incorporaciones del Franjeado para la segunda mitad de la temporada, necesitó apenas un encuentro para dejar su sello. Recibió un pase cerca del área grande y remató colocado con potencia para el definitivo 5-0 del equipo de Pablo Vitamina Sánchez.

Olimpia sumó su primer triunfo en el Clausura al imponerse 5-0 a Rubio Ñu. El primer gol de Tim Payne, la gran apuesta de la directiva franjeada. Fiesta completa en Sajonia.