Lo que hay detrás del fichaje de Tim Payne

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, conversó con D10 en San Francisco y se refirió al tema del momento, la contratación del famoso jugador neozelandés Tim Payne. El directivo contó detalles de las negociaciones y el plan que tienen.

“Es un fichaje que tiene un impacto mediático importante y en redes sociales también. Es un fichaje que se analizó en conjunto con la dirección deportiva. Creemos que es un jugador que nos puede dar mucho en la cancha, estamos abriendo una ventana con un mercado prácticamente desconocido”, comenzó diciendo Nogués.

Luego, el mandamás franjeado mencionó algunos detalles de la negociación y confirmó que se llegó muy rápido a un acuerdo, que incluye la compra del 70% del pase, un contrato de 1 año y medio y la posibilidad de una extensión de 12 meses.

Nogués comentó que la idea de este fichaje también es ayudar a la consolidación de la marca global del Olimpia, resaltando la parte de marketing de la cuestión.

Sobre el final, en un tono distendido, aclaró que dentro del plantel hay varios jugadores que hablan inglés y podrían ayudar a comunicarse con el jugador neozelandés, aunque bromeó en que también Payne ya se encuentra practicando su español.

