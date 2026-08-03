Lo que dijo Tim Payne tras su debut de ensueño con Olimpia

Luego de un debut soñado con gol incluido en la goleada de Olimpia por 5-0 ante Rubio Ñu, Tim Payne compartió sus sensaciones en diálogo con Tigo Sports, destacando el cariño recibido desde su llegada al país.

“El hincha ha sido muy acogedor conmigo y con mi familia. Estoy muy agradecido por el apoyo que me mostraron”, expresó el lateral neozelandés.

En lo futbolístico, Tim valoró su aporte, aunque dejó en claro cuál es la prioridad: “Contento por contribuir al equipo, pero lo importante era la victoria”, indicó.

Sobre su proceso de adaptación al país, Payne reconoció que es un camino en desarrollo, aunque se mostró optimista: “Lleva tiempo, pero estoy estudiando el idioma y con la ayuda de los compañeros me adaptaré muy rápido”, aseguró.

Además, reveló una curiosidad, su compañero Eduardo Delmás cumple el rol de traductor en el vestuario. “Sí, es un niño pero con un talento fantástico. Quiero que se concentre en el fútbol y hoy volvió a demostrar todo su talento”, destacó.

Con un debut que dejó una grata impresión dentro y fuera de la cancha, generando repercusión a nivel mundial. Tim Payne empieza a ganarse rápidamente el cariño de la afición franjeada.