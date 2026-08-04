El nuevo tema para Tim Payne sobre su debut en Olimpia

Tim Payne fue la sensación de la Copa del Mundo gracias a un streamer argentino que lo hizo conocido. Entre otras cosas, una de las repercusiones fue que otro argentino le compuso una canción que rápidamente fue viral en todas las redes sociales.

El jugador de la selección de Nueva Zelanda fue fichado por Olimpia y la noticia tuvo un impacto mundial por la fama que ganó el hombre de 32 años. El domingo, frente a Rubio Ñu. Por la tercera fecha del Torneo Clausura, Tim Payne no solo debutó de manera oficial por el conjunto decano sino que además aportó el quinto gol en la paliza franjeada a Rubio Ñu.

Tras este hecho, Che Soy Juan, el músico argentino que le compuso el primer tema, volvió a hacerle otro ya con los datos que hablan del debut del jugador de Nueva Zelanda, el número que utiliza y parte de las glorias del club Olimpia.

La última vez que Tim Payne se hizo sentir en las redes fue en la victoria de su selección por 7-0 sobre Fiyi, camino a la Copa del Mundo 2026. Ese juego fue el 21 de marzo de 2025 y el ahora jugador de Olimpia también aportó tres asistencias.