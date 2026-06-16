Los memes tras la llegada de Tim Payne a Olimpia

Olimpia decidió dar una movida y fichar al fenómeno viral Tim Payne, de cara a lo que será el torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana. La información pone al Decano en el ojo del mundo, pero también despierta la creatividad de los internautas.

Payne, de 32 años, debutó en la Copa del Mundo del 2026 arrancando de titular con su selección en el empate 2-2 frente a Irán. El neozelandés ganó fama mundial tras pasar de 4000 seguidores a tener más de 4 millones en cuestión de horas, luego de que un creador de contenidos argentino haya decidido lanzar una campaña para apoyar al “menos famoso” de la Copa del Mundo.

En las redes, la llegada de Payne no pasó desapercibido y mientras portales de todo el mundo se hace eco de la noticia, las redes también abre paso para los memes.

El representate de Tim Payne. pic.twitter.com/vd0U801wTp — ᒍota (@jotaciclon_23) June 16, 2026

El putisimo TIM PAYNE llegando a la villa cuando acabe su participación en el mundial:pic.twitter.com/zzkxNOdWIs — SO (@SANGREOLIMPEROO) June 16, 2026

Tim Payne cuando Richard Ortiz empiece a putearle en guaraní

pic.twitter.com/rTy8imMNVQ — mufony mundialista🇵🇾 (@Mufony_) June 16, 2026

Tim Payne en las charlas pre-partido de Richard: pic.twitter.com/3T3NC1DVcj — R O (@TheOrlandini) June 16, 2026

El que corta el pasto en la villa Olimpia después de que todos los seguidores de Tim Payne se hagan socios del club pic.twitter.com/2zOdGWnD4S — Horacio 🇵🇾 (@horacioferreins) June 16, 2026

Yo cuando en el clásico Tim Payne tire el peor centro de la historia y de tan malo que es entre en el palo del arquero pic.twitter.com/4eGq0Hp01R — Mikel #7 (@ever_mikel_2) June 16, 2026

Tim Payne llegando a Paraguay para firmar contrato con Olimpia.pic.twitter.com/mu6oEEDPG8 — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 16, 2026

Tim Payne contándole a sus hijos como terminó jugando al lado Ortiz: pic.twitter.com/aQCoKbFVld — Horacio 🇵🇾 (@horacioferreins) June 16, 2026

Los fichajes de Olimpia para encarar la Sudamericana, Liga y Copa Paraguay https://t.co/MmJUUqXMXg pic.twitter.com/UTQQ5UcS11 — 🇵🇾 Felipe Melo Paraguayo 🇵🇾 (@franco_Almirone) June 16, 2026

Se me acaba de pasar por la cabeza el escenario de Tim Payne haciendo un gol en La Olla.



Me emocioné solo con pensarlo, es el sueño de mi vida a partir de hoy. Por favor, que pase. pic.twitter.com/1pkvBP6gUs — OLIMPISMO (@olimpismonomas) June 16, 2026