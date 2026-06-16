16 jun. 2026
Olimpia

Los memes tras la llegada de Tim Payne a Olimpia

Rápidamente en las redes comenzaron a aparecer memes que toman con humor la llegada de Tim Payne a Para Uno.

Junio 16, 2026 12:26 p. m. • 
Por Redacción D10
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026

Tim Payne debutó con su selección en el Mundial.

Foto: AFP

Olimpia decidió dar una movida y fichar al fenómeno viral Tim Payne, de cara a lo que será el torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana. La información pone al Decano en el ojo del mundo, pero también despierta la creatividad de los internautas.

Payne, de 32 años, debutó en la Copa del Mundo del 2026 arrancando de titular con su selección en el empate 2-2 frente a Irán. El neozelandés ganó fama mundial tras pasar de 4000 seguidores a tener más de 4 millones en cuestión de horas, luego de que un creador de contenidos argentino haya decidido lanzar una campaña para apoyar al “menos famoso” de la Copa del Mundo.

En las redes, la llegada de Payne no pasó desapercibido y mientras portales de todo el mundo se hace eco de la noticia, las redes también abre paso para los memes.

Olimpia Tim Payne Copa Mundial
Redacción D10
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