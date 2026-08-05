05 ago 2026
Olimpia

Tim Payne: Del gol al golf

El famoso jugador de Olimpia aprovechó la jornada de descanso para practicar un poco de golf.

Agosto 5, 2026 09:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Tim Payne_68911917.jpg

Tim Payne y un momento de relajo.

Foto: Gentileza

Tras hacer su gran debut con la camiseta de Olimpia, en el que marcó el quinto tanto en la goleada sobre Rubio Ñu. El jugador neozelandés Tim Payne tuvo un momento de relajo jugando al Golf.

El lateral mundialista, que ganó fama internacional, tras la movida del creador de contenidos argentino Scarso, estuvo acompañado por el juvenil Eduardo Delmás, que aparte de compañero, es quien aparece como una suerte de traductor.

La presencia del oceánico en el gramado del Asunción Golf Club despertó el interés de varios presentes que no dudaron en sacarse fotos con la estrella de la institución franjeada.

El Decano ahora apunta a lo que será su duelo frente al Sportivo 2 de Mayo, este sábado 8 de agosto a las 18.30 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El Decano viene de alcanzar su primera victoria y buscará extender ese momento en su visita al hoy escolta del certamen.

Olimpia Tim Payne Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HOy02ftXoAEvMec.jpg
Olimpia
Coto Nogués habla del impacto de Tim Payne
Coto Nogués, presidente de Olimpia, habló en Urbana al Máximo de todo lo que dejó el primer triunfo franjeado en el Clausura y el eco generado entorno al debut goleador de Tim Payne.
Agosto 3, 2026 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
HOv8hwxW4AAg9uf.jpg
Olimpia
Lo que dijo Tim Payne tras su debut de ensueño con Olimpia
El neozelandés Tim Payne habló tras su estreno goleador con la camiseta de Olimpia destacando el cariño del pueblo paraguayo y confesando una curiosidad.
Agosto 3, 2026 09:34 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-08-02 at 17.59.31.jpeg
Olimpia
El mundo habla del debut soñado de Tim Payne en Olimpia
El estreno con gol del neozelandés Tim Payne con la camiseta de Olimpia recorre los principales medios del mundo generando un impacto brutal.
Agosto 3, 2026 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
FB_IMG_1785709720942.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez valora el triunfo pero pide calma
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, habló en conferencia de prensa luego de la goleada ante Rubio Ñu y pidió mantener la calma destacando que seguirán trabajando para encontrar el nivel ideal.
Agosto 2, 2026 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-08-02 at 5.59.31 PM.jpeg
Olimpia
Tim Payne debuta con un golazo en Olimpia
VIDEO. El mundialista Tim Payne debutó con la camiseta de Olimpia con un verdadero golazo en un estreno de ensueño del neozelandés en el fútbol paraguayo.
Agosto 2, 2026 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
rromero.jpeg
Olimpia
El primer gol de Braian Romero con la camiseta de Olimpia
VIDEO. El delantero argentino Braian Romero, en su tercer partido con Olimpia, llegó al gol.
Agosto 2, 2026 05:08 p. m.