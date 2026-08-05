Tim Payne: Del gol al golf

Tras hacer su gran debut con la camiseta de Olimpia, en el que marcó el quinto tanto en la goleada sobre Rubio Ñu. El jugador neozelandés Tim Payne tuvo un momento de relajo jugando al Golf.

El lateral mundialista, que ganó fama internacional, tras la movida del creador de contenidos argentino Scarso, estuvo acompañado por el juvenil Eduardo Delmás, que aparte de compañero, es quien aparece como una suerte de traductor.

La presencia del oceánico en el gramado del Asunción Golf Club despertó el interés de varios presentes que no dudaron en sacarse fotos con la estrella de la institución franjeada.

El Decano ahora apunta a lo que será su duelo frente al Sportivo 2 de Mayo, este sábado 8 de agosto a las 18.30 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El Decano viene de alcanzar su primera victoria y buscará extender ese momento en su visita al hoy escolta del certamen.