19 jun. 2026
Olimpia

¿Cuándo vuelve a jugar Tim Payne?

El nuevo refuerzo de Olimpia, Tim Payne, se alista para su segundo duelo en la Copa del Mundo.

Junio 19, 2026 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026

Tim Payne se prepara para su siguiente desafío.

Foto: AFP

Olimpia sacudió el mercado internacional con la contratación del ahora famoso jugador Tim Payne. El fenómeno mundial llega a la institución franjeada con un contrato por 1 año y medio, con la posibilidad inclusive de una extensión.

Payne jugará el torneo local, la Copa Paraguay, la Copa Sudamericana de este año y la posibilidad de estar en la Copa Libertadores del año entrante, ya que el Decano ya está clasificado al consagrarse como campeón del torneo Apertura.

El defensor de 32 años se volverá a presentar este domingo 21 de junio con su selección, en un partido complicado frente a Egipto de Mohamed Salah. Este duelo correspondiente del Grupo G del Mundial será a las 22.00 en Vancouver con el arbitraje de Omar Al Ali de EmiratosÁrabes Unidos.

Payne tendrá una pequeñas vacaciones tras el cierre de su servicio en el Mundial 2026 y luego ya se estaría sumando al plantel de Pablo Vitamina Sánchez, según informó a D10 el presidente de Olimpia Rodrigo Nogués.

Olimpia Mundial FIFA 2026 Tim Payne
Redacción D10
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