03 ago 2026
Olimpia

El mundo habla del debut soñado de Tim Payne en Olimpia

El estreno con gol del neozelandés Tim Payne con la camiseta de Olimpia recorre los principales medios del mundo generando un impacto brutal.

Agosto 3, 2026 08:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Tim Payne anotó su primer gol con la camiseta de Olimpia.

Andrés Catalán - ÚH

El debut de Tim Payne con la camiseta de Olimpia no pasó desapercibido. Su primer gol con el franjeado, en la contundente goleada 5-0 ante Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Clausura, se convirtió en noticia en los medios deportivos más importantes del mundo, como era de esperarse.

El lateral neozelandés tuvo un estreno soñado: ingresó desde el banco y en pocos minutos dejó su sello con un golazo que desató la locura franjeada en Sajonia. La jugada, que combinó proyección ofensiva y una definición de media distancia captó la atención internacional que sigue al jugador luego de su impacto tras haberse hecho viral gracias a un streamer argentino.

Medios internacionales como Olé, AS, Marca, entre otros, destacaron el estreno soñado de Tim Payne con Olimpia elaborando notas periodísticas referentes al jugador y que infla el pecho de todos los olimpistas que confiaron en la llegada del lateral mundialista.

Payne ya venía de ganar notoriedad tras el Mundial 2026, y su llegada a Olimpia había generado opiniones dispares. Muchos creían que era una jugada de marketing para con este estreno goleador parece que la cosa va seria y los hinchas franjeados se ilusionan.

Tim Payne Olimpia Mundial
Redacción D10
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