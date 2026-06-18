Olimpia presenta a Tim Payne, la sensación del Mundial

El campeón del Torneo Apertura, Olimpia, presentó a Tim Payne, la sensación viral de la Copa del Mundo. El jugador se sumará a las actividades del Decano después del Mundial 2026, donde está prestando sus servicios a la selección de Nueva Zelanda.

El fenómeno Tim Payne surgió días antes de la cita mundialista: un influencer argentino buscó al jugador de la Copa del Mundo con menos seguidores y armó una campaña para que ganara presencia en las redes sociales.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

El día del estreno en el Mundial de Nueva Zelanda, las cuentas en redes sociales de Olimpia dejaron un mensaje bastante con pistas sobre lo que iba a ocurrir y horas después se filtró que el futbolista aceptó las condiciones que le propuso el club paraguayo.

De esta manera, el lateral por derecha que también se desempeña como volante, jugará desde el segundo semestre en el fútbol paraguayo y obviamente, podrá ser tenido en cuenta para la Copa Sudamericana.