18 jun. 2026
Olimpia

Olimpia presenta a Tim Payne, la sensación del Mundial

Este jueves, Olimpia hizo oficial la llegada del neozelandés Tim Payne que actualmente está al servicio de su selección en la Copa del Mundo.

Junio 18, 2026 06:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Tim Payne

Tim Payne es nuevo jugador de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

El campeón del Torneo Apertura, Olimpia, presentó a Tim Payne, la sensación viral de la Copa del Mundo. El jugador se sumará a las actividades del Decano después del Mundial 2026, donde está prestando sus servicios a la selección de Nueva Zelanda.

El fenómeno Tim Payne surgió días antes de la cita mundialista: un influencer argentino buscó al jugador de la Copa del Mundo con menos seguidores y armó una campaña para que ganara presencia en las redes sociales.

El día del estreno en el Mundial de Nueva Zelanda, las cuentas en redes sociales de Olimpia dejaron un mensaje bastante con pistas sobre lo que iba a ocurrir y horas después se filtró que el futbolista aceptó las condiciones que le propuso el club paraguayo.

De esta manera, el lateral por derecha que también se desempeña como volante, jugará desde el segundo semestre en el fútbol paraguayo y obviamente, podrá ser tenido en cuenta para la Copa Sudamericana.

Olimpia Tim Payne Nueva Zelanda
Redacción D10
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