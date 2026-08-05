Eduardo Delmás, la joya de Olimpia y traductor de Tim Payne

Eduardo Delmás clavó el 2-0 transitorio en la goleada (5-0) de Olimpia sobre Rubio Ñu. El chico cumple con la normativa del Sub 19, pero se ganó la titularidad con base en su desempeño y ahora también tiene una misión especial en el plantel decano.

Debido a su buen manejo del inglés, la llegada de Tim Payne a Olimpia lo obligó a estar más cerca del jugador de la selección de Nueva Zelanda para facilitarle la adaptación. En varias oportunidades ya se los vio juntos y después de la victoria en la que ambos anotaron, se los vio jugando golf.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, Jani Delmás, papá de Eduardo, confesó: “Edu le está ayudando en ese sentido, también a los profes con la traducción”. Independientemente de esto el neozelandés “está tomando clases de español”.

En estos días estuvieron “jugando golf. Le apasiona mucho ese deporte. Como es mi deporte de cabecera tuvimos la oportunidad de jugar”. Obviamente que también Eduardo Delmás estuvo presente.

Jani Delmás mencionó que Tim Payne “solo tiene palabras de agradecimiento con lo que está sucediendo (…) Contento y feliz con todo lo que le está pasando”.

Con relación a su hijo, expresó que en marzo rechazaron una oferta proveniente del fútbol mexicano: “No llenó la expectativa del club. Tampoco estaba en interés del club Olimpia la urgencia de venderlo a él”.

Destacó que el joven de 19 años “va consolidándose de a poco y logrando las metas que se va proponiendo. Llevando con tranquilidad este proceso que todavía es largo (…) Está muy bien, muy tranquilo. Siempre se caracterizó por eso. También lleva muy bien este momento que está viviendo”.

“Es un chico muy maduro para su corta edad y lo va administrando de la manera correcta, creo yo. También desde el aspecto mental va por buen camino”, sentenció. En 2025 jugó cuatro partidos con la casaca de Olimpia, mientras que en lo que va de la temporada ya acumula 25 encuentros.