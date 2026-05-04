The New York Times destaca a Claudia Martínez

Por segundo partido consecutivo, este fin de semana la delantera paraguaya Claudia Martínez anotó su nombre entre las goleadoras del Washington Spirit, y de esta manera va demostrando cómo de a poco se va adaptando al fútbol profesional de élite, en este caso en la liga más competitiva del mundo junto con la española: la de los Estados Unidos.

El fin de semana, antes de que Claudinha anotara contra Orlando en la victoria 4-2, el prestigioso The New York Times dedicó un extenso reportaje a la jugadora nacida en Capitán Bado hace 18 años, como una muestra más de la atención que comienza concitar en el Norte.

En este reportaje, el entrenador de Washington, Adrián González, se refirió a ella como un “enorme talento con un futuro brillante”, aunque reconoció que quieren ir despacio con ella. “Queremos ser pacientes porque sabemos que llegar a esta liga siempre es un gran paso”, dijo González. “Es su primera experiencia en el extranjero y sabemos que le llevará tiempo adaptarse”, acotó.

Además, la ex jugadora de Olimpia reconoció que cuando marcó su primer gol en la NWSL “al principio” no pudo creerlo, “pero luego volví a la realidad”. Sobre su juventud dijo: “En la cancha, me olvido de todo. La edad no importa”.

Martínez llegó a los Estados Unidos en esta temporada, a cambio de poco menos de 1 millón de dólares, convirtiéndose en una de los fichajes más caros del fútbol femenino mundial.