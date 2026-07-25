San Lorenzo resiste ante Recoleta y suma un punto

En el estadio Ricardo Grégor arrancó la jornada sabatina de la primera fecha del Torneo Clausura con el Deportivo Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo. El Canario encaró este choque mirando de reojo lo que ocurre en el Boca Juniors-O’Higgins ya que el ganador será su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, el Rayadito, obligado a realizar un certamen prácticamente de campeón para pensar en la salvación.

La visita abrió la cuenta desde los 12 pasos cuando Alex Álvarez picó su penal para convertir el 0-1 ya a los 6’. Por algunos pasajes del encuentro, el Sportivo San Lorenzo se arrimó al segundo tanto pero se le negó.

Luis Franco comenzó a ser exigido en la portería visitante producto de la insistencia local, que si bien llegó a anotar, el gol de Matías Cáceres no subió al marcador por una posición adelantada.

Recoleta salió decidido en el complemento, pero la figura de Luis Franco fue clave para mantener el resultado transitorio. El arquero salvó tres acciones claras ni bien se inició el segundo tiempo.

El 1-1 se hizo posible gracias a Aldo González a los 57’ y poco después Alejandro Silva estrelló un tiro libre por el travesaño. Para ese entonces, el Sportivo San Lorenzo ya estaba jugando con 10 hombres por la expulsión de Daniel Meza.

Nuevamente Recoleta festejó un tanto de Richard Ortiz que fue invalidado, esta vez por una falta previa. A pesar de la desventaja numérica, el Sportivo San Lorenzo se las arregló para contragolpear con la esperanza de hallar el gol de la victoria.

Sobre el final, Luis Franco subrayó su gran actuación al impedir en dos ocasiones la derrota rayadita. Por cómo se dio, el Sportivo San Lorenzo sumó un gran punto, pero que no pesa tanto debido a sus necesidades; mientras que a Recoleta le quedó un sabor raro porque igualó el marcador y aunque contó con varias chances para el segundo gol, la victoria no fue posible.