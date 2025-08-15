Tembetary rescata su primer punto

Este viernes, Atlético Tembetary tuvo que remar contra corriente, perdió 0-1 y con un jugador menos terminó igualando 1-1 con el Sportivo 2 de Mayo para conseguir su primer punto en el Clausura 2025, en el desarrollo de la fecha 8.

El partido tuvo de todo, en medio de un duelo muy reñido y friccionado. En la primera mitad no se sacaron ventajas y dejaron todo para la complementaria.

A los 54’, Matías Cáceres abrió el marcador para la visita. Después del gol Rolando García Guerreño y el portero Tomás Canteros protagonizaron una discusión que culminó de manera insólita con la roja a García, y dejando con 10 al cuadro local.

Posteriormente, parecía que el encuentro estaba sentenciado para el Gallo, sin embargo gracias a un fenomenal contragolpe, el ofensivo Paul Charpentier anotó el empate.

Dato curioso. Incluyendo este partido, los tres encuentros que disputaron en Primera División culminaron igualados con el mismo marcador: 1-1.