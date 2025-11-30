30 nov. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño y una apasionante definición

Hoy, en un Defensores del Chaco que estará pintado de rojo y azul, Cerro Porteño tendrá la brillante chance de cortar con la sequía de títulos ante un descendido Atlético Tembetary, que es local y que, además, de quedarse con la recaudación, buscará una despedida de la Primera División dando la nota.

Noviembre 30, 2025 09:29 a. m. 
Por Redacción D10
Cerro Porteño Atlético Tembetary

El Ciclón llega a este encuentro con todos los titulares habituales a las órdenes. Si bien en la semana encendió las alarmas Blas Riveros, quien se internó por un cuadro febril y cefalea, tras recibir el alta se puso a disposición del entrenador Jorge Bava.

También para este juego, y después de cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas, retornará Matías Pérez a la zaga defensiva. No obstante, Federico Carrizo, una de las alternativas que maneja el técnico, quedó descartado por lesión.

El Azulgrana no grita campeón desde el Clausura 2021 y aguarda salir hoy de esta seguidilla de subcampeonatos: lleva seis de los últimos siete torneos. Con un triunfo Cerro Porteño alcanzará su 35ª estrella liguera sin importar el resultado que se esté dando en el Guaraní-Luqueño.

De conseguir este título, el Ciclón accederá a la Supercopa Paraguay frente al General Caballero JLM, ya que Libertad, que fue campeón del Apertura, quedó muy relegado en la tabla anual.

Millonaria recaudación. Por el lado de Tembetary, que desde hace varias fechas juega para cumplir con el fixture, se irá a la Intermedia con los bolsillos cargados por la recaudación en este compromiso. El estratega Luis Escobar confirmó el onceno en charla con el programa Fútbol a lo Grande. Una de las bajas sensibles que sufrirá el Rojiverde será la de su capitán Rodrigo Rojas. El experimentado jugador se perderá el encuentro por una lesión. El grupo, que ya no concentrará, se juntará hoy para el almuerzo y enfocarse ya en su último partido en Primera División.

Torneo Clausura Cerro Porteño Tembetary
Redacción D10
