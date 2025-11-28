Intenso partido entre el Canario y el Trico, faltó el gol

Recoleta FC y Nacional despidieron la temporada 2025 con un atractivo empate, a pesar del 0-0 en el marcador el duelo fue intenso con mucho trabajo para los porteros: Santiago Rojas de Trico y Gonzalo Falcón de Reco. Otro hecho relevante fue el ingreso de Luis Vidal en el Canario, con 52 años de edad, se convierte en el futbolista más longevo en disputar un partido oficial de la APF.

El partido de despedida para estos equipos fue intenso, con muchas situaciones pero con una característica, la falta de efectividad. En la primera mitad el equipo local generó situaciones para abrir el marcador. Por su parte el Trico, anotó a los 34', por intermedio de Hugo Iván Valdez. Sin embargo tras el análisis del VAR se detectó un fuera de juego del atacante y el tanto fue anulado.

En la complementaria, salieron con el mismo argumento. De los dos Nacional fue el que tuvo la posesión por más tiempo, apostando a la circulación y en ocasiones a las pelotas largas para buscar a Hugo Adrián Benítez.

El Canario cumplió los dos objetivos que se había propuesto en este retorno a la Primera División: la permanencia en la categoría y además acceder a su primera clasificación histórica a un torneo internacional, la Sudamericana 2026.

Mientras que la Academia en todo esta temporada tuvo que lidiar con los altibajos, en todos los torneos del año: Apertura, Clausura y la Copa Paraguay siempre fue protagonista pero desinfló en los tramos finales.