Se desbordó la pasión: ¡Cerro Porteño es campeón!

Empujado por su gente, y no solo por la que se adueñó de las gradas del ueno Defensores del Chaco sino también por la que está en todo el país y el resto del mundo, Cerro Porteño salió decidido a asegurar el campeonato frente al Atlético Tembetary.

Desde el primer momento se vio la ambición azulgrana en el terreno de juego, utilizando las bandas, principalmente la izquierda de Blas Riveros. A los 3’, Sergio Araujo aumentó las palpitaciones de los corazones cerristas, pero no supo definir con comodidad ante el achique del portero Tomás Canteros.

El público gritaba por un gol y era imposible no oírlo. A los 17’, Luis Amarilla se metió al área y envió el pase que encontró despierto a un Juan Manuel Iturbe. El canterano se anticipó a Sergio Araujo y sacudió las cuerdas vocales de los millones de azulgranas con el 0-1.

Con balones largos y de pelota parada, el Atlético Tembetary inquietó, pero no asustó. Cerro Porteño siguió insinuando mas la falta de eficacia en el último toque le impidió irse a los vestuarios con una mayor ventaja.

El complemento no pudo iniciarse mejor para el Ciclón. Una diagonal de Cecilio Domínguez finalizó en una asistencia para Jorge Morel: el volante controló y sacó un tiro hacia el palo derecho de Tomás Canteros que encendió la locura azulgrana a los 48’.

Si bien quedaba aún mucho de partido, el 0-2 en el marcador fue una invitación para celebrar ya el campeonato. Cecilio Domínguez se perdió el tercero a los 59’ y la hinchada se lamentó la ocasión malograda porque esperaban un gol del 10 de Cerro Porteño.

Los minutos del juego se fueron agotando, pero el tiempo de festejo recién comenzaba. El pitazo final marcó no solo el cierre del partido, sino la sequía cerrista. Cerro Porteño volvió a subirse a lo más alto del fútbol paraguayo para bajar su 35ª estrella liguera.