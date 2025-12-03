03 dic. 2025
Torneo Clausura

Pódcast: Las claves del Cerro Porteño campeón

Cerro Porteño conquistó su 35ª estrella liguera en el fútbol paraguayo. El Ciclón derrotó a Atlético Tembetary y cortó una sequía de cuatro años sin alzarse con el título doméstico: estas fueron las claves de su campeonato.

Diciembre 03, 2025 03:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño sumó un nuevo título.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Guillermo Areco y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el título conquistado por Cerro Porteño.

En la última jornada del Torneo Clausura, Cerro Porteño superó por 0-2 al Atlético Tembetary para alcanzar su 35° título de liga y volver a gritar campeón después de cuatro años.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TEM - CCP.png
Torneo Clausura
Tembetary vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño enfrenta a Tembetary (18:00) buscando un triunfo que lo corone como campeón del fútbol paraguayo. Seguí paso a paso las incidencias del juego.
Noviembre 30, 2025 04:26 p. m.
Cerro Porteño Atlético Tembetary
Torneo Clausura
Cerro Porteño y una apasionante definición
Hoy, en un Defensores del Chaco que estará pintado de rojo y azul, Cerro Porteño tendrá la brillante chance de cortar con la sequía de títulos ante un descendido Atlético Tembetary, que es local y que, además, de quedarse con la recaudación, buscará una despedida de la Primera División dando la nota.
Noviembre 30, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní
Torneo Clausura
Guaraní, ilusionado con el título, enfrenta a Luqueño
Guaraní tiene que capitalizar la victoria y esperar que Cerro no gane para gritar campeón.
Noviembre 30, 2025 09:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis López_41411531.jpg
Torneo Clausura
Los jueces para la definición del Clausura
Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que estarán en los dos últimos compromisos del Torneo Clausura.
Noviembre 28, 2025 05:44 p. m.
 · 
Redacción D10
EMPATE.jfif
Torneo Clausura
Intenso partido entre el Canario y el Trico, faltó el gol
Un atractivo partido protagonizaron Recoleta FC y Nacional, pero el gran ausente del compromiso fue el grito sagrado. El delantero y presidente del Canario, Luis Vidal, ingresó a los 90+1' de la complementaria y marcó un nuevo récord en el balompié paraguayo.
Noviembre 27, 2025 10:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad General Caballero JLM
Torneo Clausura
Libertad cierra el año con sonrisa
Libertad derrotó (2-0) al descendido General Caballero JLM, que jugó gran parte del partido con 10 hombres. La victoria en la última fecha deja un poco de sonrisa en campamento albinegro que tuvo un mal semestre. Al Rojo de Mallorquín le queda un último juego en la temporada: la Supercopa Paraguay
Noviembre 27, 2025 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más