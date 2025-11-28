Los jueces para la definición del Clausura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la lista de jueces que pitarán los dos últimos juegos del Torneo Clausura 2025.
Domingo 30 de noviembre
Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 18:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Roberto Cañete y Carmelo Candia.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: José Méndez.
AVAR: José Cuevas.
Guaraní vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 18:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.