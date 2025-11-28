28 nov. 2025
Torneo Clausura

Los jueces para la definición del Clausura

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que estarán en los dos últimos compromisos del Torneo Clausura.

Derlis López tendrá a su cargo el partido de Cerro Porteño.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la lista de jueces que pitarán los dos últimos juegos del Torneo Clausura 2025.
Domingo 30 de noviembre

Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Roberto Cañete y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

