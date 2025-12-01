Pedro Sarabia no sigue como DT de Nacional

Este lunes, Pedro Sarabia se enteró que ya no continúa como entrenador de Nacional, Carlos Bonet fue el encargado de comunicar la decisión al profesional que abandona el cargo después de una temporada de trabajo. Este es el segundo ciclo culminado con el Tricolor.

“Recibí la llamada de Carlos Bonet, que es Gerente Deportivo, y me dijo que no habría caso de una renovación para el siguiente año. Estoy cumpliendo ahora en diciembre mi contrato”, señaló Sarabia.

Sarabia manifestó además que “recibí el agradecimiento, y yo también agradecí. En las dos etapas que estuvimos en Nacional, las cosas se hicieron bien”. En el año el Trico sumó 60 puntos, quedó en el quinto lugar de tabla anual.

Con la Academia, Pedro Sarabia logró clasificar a la Copa Sudamericana y además se quedó con el tercer puesto de la Copa Paraguay.