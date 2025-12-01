01 dic. 2025
Pedro Sarabia no sigue como DT de Nacional

En charla con el extra de FALG, el Cabo Sarabia aseguró que recibió el llamado de Carlos Bonet, el Gerente Deportivo de Nacional, que le comunicó que no habrá renovación del contrato.

Diciembre 01, 2025 
Por Redacción D10
Pedro Sarabia no continuará al frente de la Academia.

Este lunes, Pedro Sarabia se enteró que ya no continúa como entrenador de Nacional, Carlos Bonet fue el encargado de comunicar la decisión al profesional que abandona el cargo después de una temporada de trabajo. Este es el segundo ciclo culminado con el Tricolor.

“Recibí la llamada de Carlos Bonet, que es Gerente Deportivo, y me dijo que no habría caso de una renovación para el siguiente año. Estoy cumpliendo ahora en diciembre mi contrato”, señaló Sarabia.

Sarabia manifestó además que “recibí el agradecimiento, y yo también agradecí. En las dos etapas que estuvimos en Nacional, las cosas se hicieron bien”. En el año el Trico sumó 60 puntos, quedó en el quinto lugar de tabla anual.

Con la Academia, Pedro Sarabia logró clasificar a la Copa Sudamericana y además se quedó con el tercer puesto de la Copa Paraguay.

