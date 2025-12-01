30 nov. 2025
Torneo Clausura

Guaraní ganó sobre el final, pero no le sirvió

Guaraní se impuso por 2-1 a Luqueño y se quedó con el vicecampeonato del Clausura 2025.

Noviembre 30, 2025 09:08 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-30 at 8.26.59 PM.jpeg

Guaraní quedó segundo en el Clausura.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Vaivenes. Momentos muy buenos y momentos muy malos. Como durante casi todo el torneo Clausura, excepto durante las fechas donde dominó la cima pero después no fue capaz de conservarla, Guaraní tuvo un rendimiento irregular ayer contra Sportivo Luqueño, pero terminó ganando por 2 a 1 con un gol de panel sobre la hora de Diego Fernández.

En el Erico Galeano de Capiatá, que lució desolado a diferencia de cuando lideraba y jugaba en La Arboleda de Trinidad, Guaraní había convertido en figura a Alfredo Aguilar, cuando en el minuto 58 el arquero tuvo un mal despeje que fue aprovechado por César Miño.

Pero después, en el minuto, hubo una corrida de Santiago Ocampos por derecha, quien sacó el centro para que el Ropero Federico Santander anotara el empate.

Parecía condenado a este resultado el partido cuando Diego encontró el tiro desde los doce pasos.

Sabor a nada, finalmente, para Guaraní, a pesar de la victoria. El equipo de Víctor Bernay se queda con el subcampeonato del Clausura 2025.

Guaraní Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
Guaraní
Torneo Clausura
Guaraní, ilusionado con el título, enfrenta a Luqueño
Guaraní tiene que capitalizar la victoria y esperar que Cerro no gane para gritar campeón.
Noviembre 30, 2025 09:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis López_41411531.jpg
Torneo Clausura
Los jueces para la definición del Clausura
Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que estarán en los dos últimos compromisos del Torneo Clausura.
Noviembre 28, 2025 05:44 p. m.
 · 
Redacción D10
EMPATE.jfif
Torneo Clausura
Intenso partido entre el Canario y el Trico, faltó el gol
Un atractivo partido protagonizaron Recoleta FC y Nacional, pero el gran ausente del compromiso fue el grito sagrado. El delantero y presidente del Canario, Luis Vidal, ingresó a los 90+1' de la complementaria y marcó un nuevo récord en el balompié paraguayo.
Noviembre 27, 2025 10:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad General Caballero JLM
Torneo Clausura
Libertad cierra el año con sonrisa
Libertad derrotó (2-0) al descendido General Caballero JLM, que jugó gran parte del partido con 10 hombres. La victoria en la última fecha deja un poco de sonrisa en campamento albinegro que tuvo un mal semestre. Al Rojo de Mallorquín le queda un último juego en la temporada: la Supercopa Paraguay
Noviembre 27, 2025 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs. Nacional
Torneo Clausura
Recoleta vs. Nacional: Paso a paso
Recoleta y Nacional chocan esta noche en estadio Erico Galeano para cerrar su participación en el Torneo Clausura.
Noviembre 27, 2025 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní.jfif
Torneo Clausura
Entradas habilitadas para el duelo Guaraní vs. Luqueño
La red social del Aborigen dio a conocer los precios de las entradas para el crucial juego del domingo ante el Auriazul. Se puede destacar la promoción en Platea de 2 accesos por G. 40.000.
Noviembre 27, 2025 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más