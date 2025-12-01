Guaraní ganó sobre el final, pero no le sirvió

Vaivenes. Momentos muy buenos y momentos muy malos. Como durante casi todo el torneo Clausura, excepto durante las fechas donde dominó la cima pero después no fue capaz de conservarla, Guaraní tuvo un rendimiento irregular ayer contra Sportivo Luqueño, pero terminó ganando por 2 a 1 con un gol de panel sobre la hora de Diego Fernández.

En el Erico Galeano de Capiatá, que lució desolado a diferencia de cuando lideraba y jugaba en La Arboleda de Trinidad, Guaraní había convertido en figura a Alfredo Aguilar, cuando en el minuto 58 el arquero tuvo un mal despeje que fue aprovechado por César Miño.

Pero después, en el minuto, hubo una corrida de Santiago Ocampos por derecha, quien sacó el centro para que el Ropero Federico Santander anotara el empate.

Parecía condenado a este resultado el partido cuando Diego encontró el tiro desde los doce pasos.

Sabor a nada, finalmente, para Guaraní, a pesar de la victoria. El equipo de Víctor Bernay se queda con el subcampeonato del Clausura 2025.