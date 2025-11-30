Cerro Porteño vence al descanso y acaricia el título

Un entusiasmado Cerro Porteño está venciendo de manera parcial al descendido Atlético Tembetary y con este resultado se está proclamando como campeón del Torneo Clausura 2025.

El gol fue marcado por el delantero Juan Manuel Iturbe, a los 16 minutos, tras un servicio del atacante Luis Amarilla. El asistente fue la gran novedad en el onceno que plantó el adiestrador Jorge Bava.

El compromiso se está disputando en un colmado estadio Defensores del Chaco. Los miles de hinchas azulgranas llenaron desde muy temprano el recinto deportivo ante la inminencia de la consagración.

El Ciclón de Barrio Obrero necesita certificar victoria en el complemento para consagrarse como el mejor del fútbol paraguayo después de cuatro años, ya que la última vez fue a finales del 2021 en Dos Bocas ante Guaraní, con Francisco Arce como técnico.