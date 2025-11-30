30 nov. 2025
Torneo Clausura

Guaraní, ilusionado con el título, enfrenta a Luqueño

Guaraní tiene que capitalizar la victoria y esperar que Cerro no gane para gritar campeón.

Noviembre 30, 2025 09:27 a. m. 
Por Redacción D10
Guaraní

Guaraní se aferra a la esperanza.

Foto: Gentileza - Guaraní

Un infartante final nos depara la fecha 22, la última del Clausura 2025, que tiene a Guaraní (42 puntos) como uno de los aspirantes al título y el principal candidato es Cerro Porteño (43).

A las 18:00 se iniciarán los partidos, en simultáneo. El Aborigen será local en Capiatá (estadio Erico Galeano) ante Sportivo Luqueño. La consigna del equipo de Víctor Bernay es la victoria y esperar que en el duelo entre el Ciclón y Atlético Tembetary culmine igualado o que el Rojiverde se despida de la categoría con una sorpresiva victoria. En ese caso el Legendario se consagrará como el campeón del Clausura.

Guaraní en la jornada anterior superó por 2-0 al General Caballero de Juan León Mallorquín. Mientras que su rival, el Auriazul de Luque experimentó la derrota en la jornada anterior (4-2) ante Olimpia.

Cabe destacar que para este juego el cuadro aborigen no tendrá a disposición a su histórico goleador, Fernando Fernández. El delantero sufrió un fuerte golpe en el tobillo en el anterior juego y en su reemplazo podrían ingresar Richard Torales o César Miño. Por otra parte, recupera la titularidad el lateral Alexandro Maidana que purgó la suspensión de dos partidos a raíz de una expulsión en la fecha 19.

Guaraní Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
