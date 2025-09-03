03 sept. 2025
Copa Paraguay

Tacuary gana la pulseada ante San Lorenzo, desde el punto penal

En el arranque de la última jornada de clasificación a los octavos de final, San Lorenzo y Tacuary empataron (1-1) en tiempo normal y desde los 12 pasos fue el equipo de barrio Jara quién se quedó con el boleto a siguiente fase.

El plantel principal de Tacuary que superó en penales a San Lorenzo.

Foto: APF

Atractivo partido fue el disputado entre San Lorenzo y Tacuary por los 16avos de final de la Copa Paraguay en el barrio Campo Grande. El vencedor fue el barriojarense.

El duelo se disputó en el estadio Ricardo Gregor del club Independiente, en tiempo normal culminó 1-1, los goles: para el Santo (13') lo hizo Iván Duarte. Mientras que a los 78' Martín Reinoso selló el empate que obligó a la definición desde la vía penal.

El más efectivo fue el Tacua que superó 6-5 al cuadro de la Ciudad Universitaria.

En los octavos del final , Tacuary tendrá como rival al 12 de Itauguá que eliminó a Guaraní de Fram el martes último.

