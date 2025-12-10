Los cuatro jugadores que no siguen en Guaraní

Este miércoles, Guaraní dio a conocer que cuatro jugadores ya no continuarán en el plantel aborigen para el siguiente año. A través de sus cuentas en redes sociales, el club agradeció a estos atletas por los servicios prestados.

✅ ¡Gracias!



William Mendieta, Aldo Maíz, Juan Patiño y Gustavo Marecos no continuarán en el club. Agradecemos su profesionalismo y les deseamos éxitos en futuros desafíos. #VamosLegendario🟡⚫️ pic.twitter.com/XmAHlRaDzK — Club Guarani (@ClubGuarani) December 10, 2025

William Mendieta, Aldo Maíz, Juan Patiño y Gustavo Marecos son los futbolistas que dejan la entidad de Dos Bocas y tendrán que buscar equipos para continuar sus carreras en otros equipos.

“Agradecemos su profesionalismo y les deseamos éxitos en futuros desafíos”, dice parte del texto que acompaña la imagen de los jugadores. Guaraní, que se quedó a dos puntos del título, en la temporada venidera tendrá que afrontar, además de los torneos locales, la Copa Libertadores.