10 dic. 2025
Guaraní

Los cuatro jugadores que no siguen en Guaraní

Guaraní agradeció a cuatro jugadores que a partir de ahora ya no forman parte de la plantilla aurinegra para encarar la temporada 2026.

Diciembre 10, 2025 03:02 p. m. • 
William Mendieta, de espaldas, ya no continúa en Guaraní.

Este miércoles, Guaraní dio a conocer que cuatro jugadores ya no continuarán en el plantel aborigen para el siguiente año. A través de sus cuentas en redes sociales, el club agradeció a estos atletas por los servicios prestados.

William Mendieta, Aldo Maíz, Juan Patiño y Gustavo Marecos son los futbolistas que dejan la entidad de Dos Bocas y tendrán que buscar equipos para continuar sus carreras en otros equipos.

“Agradecemos su profesionalismo y les deseamos éxitos en futuros desafíos”, dice parte del texto que acompaña la imagen de los jugadores. Guaraní, que se quedó a dos puntos del título, en la temporada venidera tendrá que afrontar, además de los torneos locales, la Copa Libertadores.

Guaraní
Más contenido de esta sección
Guaraní
Rodríguez con la ilusión de campeonar
Guaraní se encuentra ilusionado con el título del torneo Clausura 2025. Para concretar el objetivo deberá ganar ante Luqueño y esperar una ayuda de Atlético Tembetary, que le debe sacar puntos a Cerro Porteño.
Noviembre 27, 2025 08:08 a. m.
  

Guaraní
Guaraní no pierde la ilusión
Guaraní sigue con chances de coronarse campeón del fútbol paraguayo después de 9 años.
Noviembre 26, 2025 12:41 p. m.
Guaraní
Bernay inicia semana confiado en el título
Guaraní realizó su primer entrenamiento de cara a la última fecha del torneo Clausura 2025, a la que llega con posibilidades de ser campeón el próximo domingo.
Noviembre 26, 2025 09:04 a. m.
  

Guaraní
Los once de Víctor Bernay para seguir en la pelea
Guaraní confirmó su alineación titular para buscar el triunfo en Juan León Mallorquín ante General Caballero y extender a la última fecha la definición del torneo Clausura del fútbol paraguayo.
Noviembre 23, 2025 05:13 p. m.
  

Guaraní
Guaraní ensaya y define los titulares
El Legendario realizó la práctica futbolística y definió la base que medirá a Gral.
Noviembre 21, 2025 07:59 a. m.
  

Guaraní
El Aborigen trabaja con optimismo
Guaraní encara la semana de manera positiva y confía en la posibilidad de dar la vuelta olímpica en el presente Torneo Clausura 2025. Su rival en la fecha 21 será el Gral. Caballero, en Juan León Mallorquín.
Noviembre 20, 2025 07:55 a. m.
  

