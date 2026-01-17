17 ene. 2026
Sunderland de Omar Alderete regresa a la victoria

El Sunderland del paraguayo Omar Alderete cortó una sequía de seis partidos sin conocer la victoria en la Premier League tras imponerse de remontada al Crystal Palace.

Enero 17, 2026 02:28 p. m. 


Omar Alderete celebra uno de los goles del Sunderland.

El francés Enzo Le Fee y el neerlandés Brian Brobbey respondieron al gol del español Yeremi Pino y firmaron la remontada del Sunderland (2-1) ante el Crystal Palace, que volvió a ganar después de no hacerlo desde el pasado 14 de diciembre.

El paraguayo Omar Alderete fue titular disputando todo el partido en el Sunderland. Impecable desempeño del compatriota.

En el Estadio de La Luz coincidieron dos equipos con similares situaciones, anclados en el ecuador de la clasificación, en tierra de nadie y distanciados en el tiempo de la última victoria.

El Sunderland, que llevaba cuatro empates y una derrota en los cinco últimos encuentros, no ganaba desde diciembre. Una semana más, desde el 7, llevaba el Crystal Palace.

El choque se agitó desde la media hora, con el gol de Yeremi Pino tras un córner que botó Will Hughes y que despejó el portero Robin Roets. Pero tres minutos más tsrde empató el cuadro local en un centro de Nordi Mukiele, el mejor del partido, sobre Le Fee que superó, solo, sin oposición, a Dean Henderson.

La remontada llegó a veinte del final, en un gran pase de Noah Sadiki sobre Brobbey, que no falló. El gol supuso el triunfo y el reencuentro con la victoria del Sunderland y la continuidad de la crisis londinense. EFE

