LeBron, récord y derrota; Trae Young debuta y el hermano de Angel Reese brilla

Son pocos los récords que le quedan por superar a LeBron James. El de Akron hace tiempo se convirtió en el jugador con más puntos en la historia de la liga -tiene cerca de 5.000 más que Abdul-Jabbar-, con más partidos disputados o con más minutos en cancha.

Pero hasta hoy se le resistía el de canastas encestadas, en poder de Abdul-Jabbar con 15.837. LeBron se puso en 15.842 tras sus siete en Denver, superando a Abdul-Jabbar con un tiro en suspensión hacia atrás marca de la casa.

LeBron rompió el récord, pero los Lakers cayeron por 120-113 ante unos Nuggets liderados una noche más por un Nikola Jokic de triple-doble (28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias), aunque el serbio perdió 9 balones. Jamal Murray sumó otros 28 puntos.

Los Nuggets dominaron de inicio a fin con una máxima ventaja de 15 puntos, pero los Lakers llegaron a ponerse a un solo punto (112-111) a 2 minutos para el final. Austin Reaves falló el tiro libre con el que los Lakers habrían empatado.

Además de su récord, LeBron James terminó con 16 puntos, los mismos que Reaves y que Rui Hachimura. Jaxson Hayes sumó 19 y Luka Doncic fue el mejor con 27 puntos y 11 rebotes.

Nuggets (39-24) y Lakers (37-25) son quinto y sexto en el Oeste, respectivamente.

Young y Reese en Washington

Se hizo esperar el debut con los Wizards de Trae Young, adquirido hace dos meses de los Atlanta Hawks. Los Wizards perdieron 112-122 frente a los Utah Jazz, una derrota clave para Washington de cara a aumentar sus posibilidades en la lotería del ‘draft’.

Young hizo 12 puntos y 6 asistencias, pero el verdadero protagonista fue Julian Reese, el hermano de la estrella de las Chicago Sky de la WNBA. Reese, en su tercer partido en la NBA, terminó con 18 puntos y 20 rebotes, 10 de ellos ofensivos.

Para Utah, el ‘rookie’ Ace Bailey rompió su récord con 32 puntos, mientras que Isaiah Collier sumó otros 27.

Recado de Wembanyama

Victor Wembanyama firmó 38 puntos y 16 rebotes este jueves en el triunfo de San Antonio Spurs por 121-106 ante Detroit Pistons, su segunda victoria frente al líder del Este en diez días.

Los Spurs (45-17) han ganado 13 de sus últimos 14 partidos, los dos últimos sin ir por detrás en el marcador ni un solo segundo.

También han ganado 6 de los 7 partidos que han jugado contra los líderes de ambas conferencias: 4 de 5 frente a los Oklahoma City Thunder (Oeste) y 2 de 2 ante los Detroit Pistons (Este).

Además de los 38 puntos y 16 rebotes de Wembanyama -además de 5 tapones y 3 asistencias-, De’Aaron Fox aportó 29 puntos a San Antonio, Julian Champagnie 16 y Stephon Castle firmó otro doble-doble con 11 puntos y 12 asistencias.

Los Spurs ocupan la segunda posición en el Oeste, a tres partidos de los Thunder (49-15), pero con un cómodo colchón sobre los Minnesota Timberwolves (40-23), ahora terceros.

Los Pistons (45-16), con su segunda derrota seguida, siguen al frente del Este con cuatro partidos de margen sobre los Boston Celtics (41-21), que este viernes recuperarán a Jayson Tatum, su mejor jugador, tras 10 meses de lesión.

También este jueves, los Minnesota Timberwolves ganaron 107-115 a los Toronto Raptors y se tomaron la tercera posición en el Oeste aprovechando la derrota de los Houston Rockets 113-115 ante los visitantes Golden State Warriors en la prórroga.

Los Orlando Magic derrotaron 115-114 a los Dallas Mavericks en el día regreso de Cooper Flag con un mate de Wendell Carter Jr. a un segundo para el final, mientras que los Miami Heat se impusieron a los Brooklyn Nets por 122-110.

Los Phoenix Suns cayeron por 103-105 a manos de los Chicago Bulls y los Sacramento Kings, el peor equipo de la liga, claudicaron por 123-133 frente a los New Orleans Pelicans.