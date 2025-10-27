Menú
Fútbol Paraguayo
Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM: Paso a paso
Sportivo Ameliano y General Caballero JLM dan continuidad a la 18ª fecha del Torneo Clausura, en Villeta.
Octubre 27, 2025 04:57 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Sportivo Ameliano
General Caballero de JLM
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Fútbol Paraguayo
Jorge Morel descarta el “miedo escénico”
Para el volante Jorge Morel, Cerro Porteño no sufre de miedo escénico, sino falta de suerte. Por otro lado, descarto que la zona media del Ciclón sea lenta.
Octubre 21, 2025 12:37 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Libertad y un “semestre para el olvido”
Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, la segunda mitad realizada por el equipo es “un semestre para el olvido”. El cuadro repollero ya no pelea por el Torneo Clausura ni la Copa Paraguay.
Octubre 21, 2025 11:54 a. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Sergio Orteman dirigirá a San Lorenzo en la Primera División
A través de sus cuentas en redes sociales, el club Sportivo San Lorenzo comunicó la continuidad de su entrenador Sergio Orteman de cara la vuelta de la entidad a la Primera División.
Octubre 21, 2025 09:16 a. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Fútbol benéfico para Ramón Silva con Fudelpa
Los Futbolistas del Paraguay (Fudelpa) realizarán este lunes una jornada futbolística de beneficencia para el profesor Ramón Silva, quien se encuentra aquejado de salud.
Octubre 20, 2025 11:34 a. m.
Fútbol Paraguayo
Cerro golea en el Miniclásico de La Lupa en Yby Yaú
Cerro Porteño goleó este domingo a Olimpia en el Miniclásico de La Lupa que se disputó en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción. Walter Fretes, de penal, y Pistolita disparó dos veces para completar el 3-0.
Octubre 19, 2025 11:12 a. m.
Fútbol Paraguayo
Dante López y su recuerdo del histórico poker en el superclásico
Dante López selló su nombre en la historia de los superclásicos con un memorable poker ante Cerro Porteño en el torneo Clausura 2005, un partido que el ex futbolista recuerda con añoranza.
Octubre 19, 2025 08:26 a. m.
·
Redacción D10
