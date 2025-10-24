24 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

El posteo de Pablo Zeballos con la Copa Paraguay fue “de casualidad”

Pablo Zeballos explicó que su publicación sosteniendo la Copa Paraguay el día en que Cerro Porteño se eliminó de dicho torneo “fue de casualidad”.

Octubre 24, 2025 02:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Zeballos

Pablo Zeballos compartió esta imagen pocos minutos después de la eliminación de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Pablo Zeballos

El exfutbolista Pablo Zeballos, identificado con Olimpia, compartió durante la noche del jueves una foto en la sostiene la Copa Paraguay pocos minutos después de la eliminación de Cerro Porteño de dicho torneo.

De acuerdo con las palabras del exfutbolista solo fue una casualidad. En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el que fuera goleador decano y también azulgrana, explicó: “Posteé esa imagen con la Copa Paraguay y después empiezo a recibir algunos mensajes. La gente tomó mal, yo ni enterado de que Cerro jugaba ayer. Después me enteré que fue que por la eliminación de Cerro que a muchos les molestó”.

“Me enteré después de la eliminación de Cerro. Es una foto normal. Como los jueves normalmente se suelen postear algunos recuerdos y dio la casualidad que un equipo se volvió a eliminar”, acotó.

A pesar de recibir muchos mensajes, aclaró que no le respondió a nadie: “El que se quiera enojar, que se enoje. No voy a estar preguntándole a la gente qué puedo poner en mis redes sociales. Pasa que capaz estén muy sensibles”.

“Si se molestan, entiendo, pero eso ya no es problema mío (…) Están apuntando a otro lado su enojo, no tiene que ser conmigo”, expresó el exjugador que calificó de “linda foto, linda copa”.

Volvió a expresar que la publicación “no fue sin querer, ni queriendo. Que haya sido una casualidad es algo que se dio (…) Fue de casualidad”. Pablo Zeballos levantó la Copa Paraguay en el 2022 vistiendo la casaca del Sportivo Ameliano.

Pablo Zeballos Sportivo Ameliano Olimpia Cerro Porteño Copa Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-10-18 at 22.10.12.jpeg
Fútbol Paraguayo
Fútbol benéfico para Ramón Silva con Fudelpa
Los Futbolistas del Paraguay (Fudelpa) realizarán este lunes una jornada futbolística de beneficencia para el profesor Ramón Silva, quien se encuentra aquejado de salud.
Octubre 20, 2025 11:34 a. m.
cerro porteño miniclasico.jpg
Fútbol Paraguayo
Cerro golea en el Miniclásico de La Lupa en Yby Yaú
Cerro Porteño goleó este domingo a Olimpia en el Miniclásico de La Lupa que se disputó en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción. Walter Fretes, de penal, y Pistolita disparó dos veces para completar el 3-0.
Octubre 19, 2025 11:12 a. m.
WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.24.45.jpeg
Fútbol Paraguayo
Dante López y su recuerdo del histórico poker en el superclásico
Dante López selló su nombre en la historia de los superclásicos con un memorable poker ante Cerro Porteño en el torneo Clausura 2005, un partido que el ex futbolista recuerda con añoranza.
Octubre 19, 2025 08:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Erwin Ávalos
Fútbol Paraguayo
Erwin Ávalos y el jugar los clásicos con el corazón
A mediados de la década de los 2000, cuando se aproximaba un superclásico, Cerro Porteño saltaba a la escena como el favorito. En su gran mayoría el plantel estaba conformado por jugadores de la casa que sentían la camiseta desde las Divisiones Formativas. Erwin Ávalos fue uno de ellos y, el ahora exfutbolista, llegó a ser determinante para el Ciclón en varios encuentros frente al rival de siempre.
Octubre 19, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
Fútbol Paraguayo
El 2 de Mayo y el lugar donde quería estar
El 2 de Mayo recientemente venció a Nacional, escaló al tercer lugar y el entrenador Felipe Giménez destacó este presente que cuenta con siete triunfos y un empate, incluyendo un juego por Copa Paraguay.
Octubre 18, 2025 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ortiz
Fútbol Paraguayo
Richard Ortiz y el respaldo de un histórico del Olimpia
Un jugador que conquistó la Copa Libertadores le dio su total respaldo a Richard Ortiz. “A mí me duele mucho, o me molesta un poco que después de cada partido se hable de Richard”, sostuvo.
Octubre 18, 2025 12:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más