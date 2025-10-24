El posteo de Pablo Zeballos con la Copa Paraguay fue “de casualidad”

El exfutbolista Pablo Zeballos, identificado con Olimpia, compartió durante la noche del jueves una foto en la sostiene la Copa Paraguay pocos minutos después de la eliminación de Cerro Porteño de dicho torneo.

De acuerdo con las palabras del exfutbolista solo fue una casualidad. En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el que fuera goleador decano y también azulgrana, explicó: “Posteé esa imagen con la Copa Paraguay y después empiezo a recibir algunos mensajes. La gente tomó mal, yo ni enterado de que Cerro jugaba ayer. Después me enteré que fue que por la eliminación de Cerro que a muchos les molestó”.

“Me enteré después de la eliminación de Cerro. Es una foto normal. Como los jueves normalmente se suelen postear algunos recuerdos y dio la casualidad que un equipo se volvió a eliminar”, acotó.

A pesar de recibir muchos mensajes, aclaró que no le respondió a nadie: “El que se quiera enojar, que se enoje. No voy a estar preguntándole a la gente qué puedo poner en mis redes sociales. Pasa que capaz estén muy sensibles”.

“Si se molestan, entiendo, pero eso ya no es problema mío (…) Están apuntando a otro lado su enojo, no tiene que ser conmigo”, expresó el exjugador que calificó de “linda foto, linda copa”.

Volvió a expresar que la publicación “no fue sin querer, ni queriendo. Que haya sido una casualidad es algo que se dio (…) Fue de casualidad”. Pablo Zeballos levantó la Copa Paraguay en el 2022 vistiendo la casaca del Sportivo Ameliano.

