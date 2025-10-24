24 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

En Guaraní hay plantel “para ser campeones”

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, valoró el momento del equipo, tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Paraguay, y aseveró que hay buen plantel “para ser campeones”.

Octubre 24, 2025 12:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní

En la semana, Guaraní se convirtió en semifinalista de la Copa Paraguay.

Foto: Gentileza - APF

Guaraní es líder del Torneo Clausura y es uno de los semifinalistas de la Copa Paraguay. Su presidente Emilio Daher, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, destacó este buen momento del equipo que apunta a lo más alto.

“Estamos seguros de que tenemos suficiente talento, suficientes recursos en nuestro plantel para ser campeones”, aseveró. “Creo que estamos en una situación inmejorable desde hace mucho tiempo y no tenemos que dejar escapar esto”, acotó.

Además, se refirió al hecho de estar arriba: “Y esa presión que supuestamente siente el plantel tiene que ser revertida con una presión positiva. En vez de presión debe ser motivación”. Reforzó diciendo que “es algo que motiva, que empuja en forma positiva y nuestros jugadores están plenamente conscientes de eso”.

Con relación a lesiones, comentó que están “prácticamente con la dotación completa disponible para el cuerpo técnico y esa es una gran ventaja. De hecho sigo insistiendo en lo que vengo diciendo desde el inicio del Clausura: tenemos plantel suficiente y está demostrado. Los que entran están a la altura de lo que se espera”

“Tenemos suficiente plantel y está demostrado eso y en este momento estamos en la punta de la tabla y eso es una prueba palpable de que no nos equivocamos en ese sentido”, remarcó. En el Torneo Clausura, Guaraní deberá medirse con Olimpia en la siguiente fecha y por Copa Paraguay chocará con el 2 de Mayo.

Guaraní Torneo Clausura Copa Paraguay Emilio Daher
Redacción D10
