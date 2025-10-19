19 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Dante López y su recuerdo del histórico poker en el superclásico

Dante López selló su nombre en la historia de los superclásicos con un memorable poker ante Cerro Porteño en el torneo Clausura 2005, un partido que el ex futbolista recuerda con añoranza.

Octubre 19, 2025 08:26 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.24.45.jpeg

Dante López celebrando su cuarto gol en el superclásico del 2005 ante Cerro Porteño.

Foto: Archivo - Última Hora.

Se viene una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia, marcado para este domingo 19 de octubre a las 17:30 en La Nueva Olla. El partido más importante a nivel nacional, del cual el ex futbolista Dante López dejó una huella.

El 25 de septiembre del 2005 es una fecha que quedó marcada en la memoria de Dante López, el recordado delantero que se metió en la historia grande de los superclásicos al anotar un poker de goles en el triunfo de Olimpia por 4-1 ante Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 8 del torneo Clausura 2005.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.24.42.jpeg

Julio Enciso y Dante López celebran el triunfo de Olimpia ante Cerro Porteño en el superclásico del 2005.

Foto: Archivo Última Hora

Hoy, alejado del mundo del fútbol tras una exitosa carrera de poco más de 15 años como profesional, Dante López recuerda con añoranza su memorable superclásico. “Ese campeonato estábamos peleando la punta, era muy importante para nosotros, ganamos el clásico y pasamos a liderar el torneo. Uno con el tiempo recién se da cuenta del impacto y el valor de aquél partido inolvidable para mí”, arrancó diciendo en charla con el diario Última Hora.

Dante López había conseguido un récord que parecía difícil de igualar y que lo había obtenido Pedro Osorio con sus cuatro goles con Cerro Porteño en el 8-1 del Ciclón ante Olimpia en el campeonato de 1937. Años más tarde, Roque Santa Cruz se sumaría a este selecto grupo con su poker de goles en el triunfo franjeado por 4-1 en el Clausura 2019.

Consultado sobre cómo se juegan los superclásicos, Dante explicó que son duelos de alta tensión. “Es un partido totalmente aparte, intenso los 90 minutos y muy importante para ambas instituciones, por eso nadie quiere perder”, indicó.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.24.40.jpeg

Dante López luchando por un balón ante el capitán de Cerro Porteño, Mario Grana.

Foto: Archivo Última Hora

Para este superclásico se habla mucho de la realidad de ambos equipos; Cerro Porteño pelea por el título y Olimpia atraviesa uno de sus peores años, pero para Dante López estos antecedentes no influyen. “Son partidos diferentes, es prácticamente un torneo aparte. No importa cómo se llega”, refirió.

Por último dio su punto de vista sobre cómo se daría este superclásico en La Nueva Olla. “Cerro tiene la obligación de ganar porque está peleando el campeonato y aparte es un clásico. Seguramente ellos van a proponer y Olimpia va a esperar, va a jugar de forma inteligente. Es difícil saber quién va a ganar, no existen favoritos en este tipo de partidos”, cerró.

NI CERRISTA, NI OLIMPISTA

Ya alejado del fútbol tras su retirada, le consultamos a Dante López si el club de sus amores está en Barrio Obrero o en Mariscal López, a lo que el delantero eludió como en sus mejores épocas. “Yo soy solense, semillero del club desde los 5 años hasta los 19. Quise volver para cerrar mi carrera, pero lastimosamente no se dio. Por lo que hice en mi carrera estoy más identificado con Olimpia, pero la verdad es que mi club es Sol de América”, confesó.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.24.43.jpeg

Dante López tuvo un partido inolvidable ante Cerro Porteño en el Clausura 2005.

Foto: Archivo Última Hora

LA DIRECCIÓN TÉCNICA, POR AHORA NO

Quisimos saber sobre la actualidad de Dante López, si seguía ligado al fútbol como la gran mayoría de los ex futbolistas. “Ahora mismo estoy dándole importancia a la familia que me acompañó durante toda mi carrera. Para ser entrenador hay que dedicarle mucho más tiempo de lo que uno se dedicaba como futbolista”, tiró.

Redacción D10
