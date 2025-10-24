24 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Derlis Benítez, en el duelo del puntero Guaraní

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en los encuentros de la 18ª fecha del Torneo Clausura: Derlis Benítez pitará el Olimpia- Guaraní.

Octubre 24, 2025 
Por Redacción D10
Derlis Benítez

Derlis Benítez (c) pitará el clásico más añejo.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este día el equipo de jueces que estarán en los distintos juegos de la 18ª jornada del Torneo Clausura.

Fecha 18

Sábado 25 de octubre:

-Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 17:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Roberto Cañete.

-Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo

Estadio: Martín Torres.

Horario: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 26 de octubre:

-Olimpia vs. Guaraní

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

-Recoleta vs. Libertad

Estadio: Ricardo Gregor.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

Lunes 27 de octubre:

-Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM

Estadio: Ameliano - Villeta.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Julio Aranda.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: José Cuevas.

-Nacional vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Luis Onieva.

Árbitros Torneo Clausura
Redacción D10
