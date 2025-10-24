Derlis Benítez, en el duelo del puntero Guaraní
Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en los encuentros de la 18ª fecha del Torneo Clausura: Derlis Benítez pitará el Olimpia- Guaraní.
Fecha 18
Sábado 25 de octubre:
-Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 17:30.
Árbitro: José Méndez.
Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Fernando López.
AVAR: Roberto Cañete.
-Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo
Estadio: Martín Torres.
Horario: 20:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 26 de octubre:
-Olimpia vs. Guaraní
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: José Cuevas y José Villagra.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Esteban Testta.
-Recoleta vs. Libertad
Estadio: Ricardo Gregor.
Horario: 20:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Héctor Balbuena.
Lunes 27 de octubre:
-Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM
Estadio: Ameliano - Villeta.
Horario: 17:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Milciades Saldívar y Julio Aranda.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: José Cuevas.
-Nacional vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 20:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Luis Onieva.