Jorge Morel descarta el “miedo escénico”

Para el volante Jorge Morel, Cerro Porteño no sufre de miedo escénico, sino falta de suerte. Por otro lado, descarto que la zona media del Ciclón sea lenta.

Jorge Morel, mediocampista de Cerro Porteño.

Foto: Andrés Catalán.

En conferencia de prensa, Jorge Morel desechó la idea de que Cerro Porteño tenga miedo escénico al jugar en el ueno La Nueva Olla ante mucha gente: “Creo que no. Los rivales tienen su juego, tienen su idea, tienen su planteamiento, y todos los partidos que nos tocó jugar a estadio lleno fueron de copa, clásicos, partidos difíciles”.

“No es miedo escénico, es hermoso lo que se vive en esos partidos y creo que nos falta un poco más de suerte”, aseveró el volante azulgrana que también respondió sobre la velocidad de la zona media del conjunto de Barrio Obrero.

“Pasa mucho porque nosotros, en la mayoría de los partidos, todo el tiempo tenemos la pelota, los equipos que vienen se cierran atrás y te esperan con un 4-4-2 en su campo y debemos buscar el espacio. Por eso a veces parece que se vuelve lento el juego o muy predecible, pero tratamos de buscar el espacio o el mejor pase”, aseveró.

Por otro lado, con relación a las supuestas ayudas arbitrales que recibe el equipo, Jorge Morel calificó de “excusas”. Comentó que no escuchan “lo que se dice afuera. Todos piensan eso, pero las decisiones arbitrales del partido pasado estuvieron bien: la roja bien sancionada, el penal también. Son excusas”.

Tras el empate con Olimpia, Cerro Porteño se quedó a tres unidades del líder Guaraní, rival al que venció en la primera rueda, por tanto sostuvo que “el grupo está muy fuete. Ayer hablamos y estamos dependiendo de nosotros y tenemos que seguir partido a partido. Ganando todo somos campeones del torneo”.

Carga Más