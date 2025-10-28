Cerro Porteño triunfa y sigue prendido

Una ráfaga ciclónica marcó la diferencia para los azulgranas, que a fuerza de goles revirtieron el marcador adverso, en un momento clave del juego, ya que hasta la expulsión de Iván Valdez, la hegemonía era del local. Fue finalmente 2-1.

Es que el Azulgrana fue sobrepasado de arranque, complicándose con el marcador en contra, y con un rival intenso que no paraba de generar situaciones del gol.

Pero el juego tomó otro rumbo cuando el Albo quedó en inferioridad en campo, momento aprovechado con mucha determinación por el Ciclón que sopló con fuerza para dar vuelta el compromiso y acomodarse con la ventaja.

Y la diferencia hizo crecer a Cerro en su juego, que se amplió en predominio en la complementaria, ya que Carlos Espínola también vio la roja de arranque, por lo que el Azulgrana pudo manejar a su ritmo lo que quedó de juego.

Cerro Porteño da un paso clave, mostrando carácter en la antesala de un compromiso que marcará el rumbo del campeonato, ya que líder y escolta chocan en la próxima fecha, y será atractivo principal.