27 oct. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño triunfa y sigue prendido

Cerro Porteño cumplió, tumbando a Nacional de visita en Barrio Obrero, logrando una victoria clave para no perder pisada al líder Guaraní.

Octubre 27, 2025 09:54 p. m.
nnota.JPG

Sergio Araujo anotó el empate transitorio.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Una ráfaga ciclónica marcó la diferencia para los azulgranas, que a fuerza de goles revirtieron el marcador adverso, en un momento clave del juego, ya que hasta la expulsión de Iván Valdez, la hegemonía era del local. Fue finalmente 2-1.

Es que el Azulgrana fue sobrepasado de arranque, complicándose con el marcador en contra, y con un rival intenso que no paraba de generar situaciones del gol.

Pero el juego tomó otro rumbo cuando el Albo quedó en inferioridad en campo, momento aprovechado con mucha determinación por el Ciclón que sopló con fuerza para dar vuelta el compromiso y acomodarse con la ventaja.

Y la diferencia hizo crecer a Cerro en su juego, que se amplió en predominio en la complementaria, ya que Carlos Espínola también vio la roja de arranque, por lo que el Azulgrana pudo manejar a su ritmo lo que quedó de juego.

Cerro Porteño da un paso clave, mostrando carácter en la antesala de un compromiso que marcará el rumbo del campeonato, ya que líder y escolta chocan en la próxima fecha, y será atractivo principal.

Cerro Porteño Nacional Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
GyBvOhmXAAAklR3.jpg
Torneo Clausura
Recoleta y Libertad chocan en Campo Grande
En el estadio Ricardo Gregor, desde las 20:00, Deportivo Recoleta recibe a Libertad, en la prosecución de la fecha 18 del torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 10:02 p. m.
 · 
Redacción D10
G4JWnTvWkAAxIs-.jpg
Torneo Clausura
Trinidense remonta y vence al 2 de Mayo
Sportivo Trinidense remontó un marcador adverso ante 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 18 del torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 09:58 p. m.
 · 
Redacción D10
GyBD9XcWgAAFkIJ.jpg
Torneo Clausura
Olimpia-Guaraní, duelo clave en Capiatá
Olimpia y Guaraní chocan desde las 17:30 en Capiatá. El Indio busca consolidar su condición de único líder ante un Decano que no levanta.
Octubre 25, 2025 09:55 p. m.
 · 
Redacción D10
20251025_190913.jpg
Torneo Clausura
Tembetary Luqueño no pasan del empate
Tembetary y Sportivo Luqueño empataron en Villa Elisa en el inicio de la fecha 18 del torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 07:43 p. m.
 · 
Redacción D10
GqiMb8AXIAAVFXe.jpg
Torneo Clausura
Atractiva acción en Santísima Trinidad
En el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense recibe al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, desde las 20:00.
Octubre 25, 2025 01:51 a. m.
 · 
Redacción D10
GnzjXWCWIAAi05C.jpg
Torneo Clausura
Lucha intensa en Villa Elisa
En el Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa, Atlético Tembetary recibe a Sportivo Luqueño desde las 17:30, en el inicio de la fecha 18 del Torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 01:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más