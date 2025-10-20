20 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Fútbol benéfico para Ramón Silva con Fudelpa

Los Futbolistas del Paraguay (Fudelpa) realizarán este lunes una jornada futbolística de beneficencia para el profesor Ramón Silva, quien se encuentra aquejado de salud.

Octubre 20, 2025 11:34 a. m.
WhatsApp Image 2025-10-18 at 22.10.12.jpeg

Todos por Ramón Silva.

El denominado Torneo de las Estrellas tendrá lugar en el club Rubio Ñu, desde las 19:30 y los duelos confirmados son el de: Sol de América vs. Tembetary; UNAS FC vs. Nueva Italia; Luqueño vs. Trinidense y Cerro Porteño vs. Sport Colombia.

De la musicalización se encargará DJ Choco. Además, de la actuación de Roscer Díaz e Isaías Música Py.

El profesor de guaraní y conductor de televisión Ramón Silva se encuentra en una situación difícil, económicamente, a raíz de complicaciones en su salud. Comentó que recibe apoyo de algunas personas y que retira los medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS), pero no alcanza para costear su tratamiento.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 22.10.12.jpeg

Fudelpa Paraguay
Más contenido de esta sección
Olimpia Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juegan y dónde ver en vivo
Cerro Porteño choca con Olimpia en el que será el último superclásico de la temporada, en el ueno La Nueva Olla. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Octubre 18, 2025 09:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní Recoleta
Fútbol Paraguayo
Guaraní, ante un duro rival como Recoleta
El líder del torneo Clausura, Guaraní, se medirá esta noche (20:00) ante Recoleta FC en la continuidad de la fecha 17 del Clausura 2025.
Octubre 18, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano Libertad
Fútbol Paraguayo
Libertad y Ameliano, en un duelo por la reivindicación
Libertad y Sportivo Ameliano se enfrentarán esta tarde, desde las 17:30, en el estadio La Huerta con la misión de reivindicarse atendiendo que vienen arrastrando malos resultados en una campaña para el olvido.
Octubre 18, 2025 09:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Iturbe
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño: se define el equipo titular
Cerro Porteño afina detalles para encarar su último superclásico del 2025. El partido se disputará mañana desde las 17:30, en La Nueva Olla.
Octubre 18, 2025 08:31 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM, al borde del descenso
El General Caballero JLM igualó a un gol este jueves ante el Atlético Tembetary y su continuidad en la División de Honor pende de un hilo. En caso de darse algunos resultados, ya podría perder la categoría en esta fecha.
Octubre 16, 2025 08:25 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
General Caballero JLM y Atlético Tembetary se encargan de abrir la 17ª jornada del Torneo Apertura.
Octubre 16, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más