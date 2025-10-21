21 oct. 2025
Sergio Orteman dirigirá a San Lorenzo en la Primera División

A través de sus cuentas en redes sociales, el club Sportivo San Lorenzo comunicó la continuidad de su entrenador Sergio Orteman de cara la vuelta de la entidad a la Primera División.

Octubre 21, 2025 09:16 a. m. 
Sergio Orteman

El Rayadito anunció la continuidad de Sergio Orteman.

Foto: Gentileza - Sportivo San Lorenzo

Sergio Orteman continuará en el Sportivo San Lorenzo durante la temporada 2026, año en que el equipo estará de nuevo en la máxima categoría del fútbol paraguayo. El entrenador uruguayo consiguió el ascenso y seguirá al mando.

Este martes, mediante sus cuentas en redes sociales, la institución sanlorenzana comunicó que el DT que logró el segundo boleto a la Primera División para el siguiente año renovó el vínculo que lo unía al equipo.

La historia entre el Sportivo San Lorenzo y Sergio Orteman continuará escribiéndose ya que con este mismo DT, el club había conseguido varios ascensos a distintas categorías del fútbol nacional en años anteriores, destacándose la obtenida a la División de Honor para la temporada 2019.

