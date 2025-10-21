Sergio Orteman dirigirá a San Lorenzo en la Primera División

Sergio Orteman continuará en el Sportivo San Lorenzo durante la temporada 2026, año en que el equipo estará de nuevo en la máxima categoría del fútbol paraguayo. El entrenador uruguayo consiguió el ascenso y seguirá al mando.

¡Hay Orteman para rato! 🇦🇹🇺🇾



¡Sergio Orteman renovó su vínculo como director técnico del Club Sportivo San Lorenzo hasta el 2026! .🙌🏻🤗



¡A seguir trabajando por nuestros objetivos! 💪🏻



#ElClubDeMiCiudad #OrgullosamenteRayadito🇦🇹 pic.twitter.com/xVjM27izPP — Club Sportivo San Lorenzo (@san_lorenzo1930) October 21, 2025

Este martes, mediante sus cuentas en redes sociales, la institución sanlorenzana comunicó que el DT que logró el segundo boleto a la Primera División para el siguiente año renovó el vínculo que lo unía al equipo.

La historia entre el Sportivo San Lorenzo y Sergio Orteman continuará escribiéndose ya que con este mismo DT, el club había conseguido varios ascensos a distintas categorías del fútbol nacional en años anteriores, destacándose la obtenida a la División de Honor para la temporada 2019.