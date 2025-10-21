21 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Libertad y un “semestre para el olvido”

Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, la segunda mitad realizada por el equipo es “un semestre para el olvido”. El cuadro repollero ya no pelea por el Torneo Clausura ni la Copa Paraguay.

Octubre 21, 2025 11:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

El equipo está en la antepenúltima ubicación de la tabla del Clausura.

Foto: Gentileza - Libertad

Libertad viene de caer ante el Sportivo Ameliano y su presidente Rubén Di Tore dijo que esta parte del año “fue un semestre para el olvido”. Al ser consultado si se siente decepcionado, respondió: “sí, de este Clausura definitivamente, de la Copa Paraguay también”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular repollero afirmó que “fue un semestre malo. Empezamos bien el año ganando el Apertura y después no (…) Hicimos un buen papel en la Copa Libertadores, pasamos la fase de grupos, nos tocó River Plate, lo tuvimos ahí, pudimos haber ganado y creo que después de eso se desinfló el equipo y estamos padeciendo un semestre bastante malo”.

“En un momento dado se pensó que el cambio de técnico podría mejorar la situación, lo hicimos y no tuvimos la respuesta que queríamos”, recordó con relación a la salida de Sergio Aquino y la llegada de Pablo Guiñazú.

La idea de Libertad es terminar el Torneo Clausura y luego analizar la situación de cada jugador. Además, confesó que darán más chances a futbolistas de las Divisiones Formativas.

Libertad Rubén Di Tore
Redacción D10
