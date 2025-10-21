Libertad y un “semestre para el olvido”

Libertad viene de caer ante el Sportivo Ameliano y su presidente Rubén Di Tore dijo que esta parte del año “fue un semestre para el olvido”. Al ser consultado si se siente decepcionado, respondió: “sí, de este Clausura definitivamente, de la Copa Paraguay también”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular repollero afirmó que “fue un semestre malo. Empezamos bien el año ganando el Apertura y después no (…) Hicimos un buen papel en la Copa Libertadores, pasamos la fase de grupos, nos tocó River Plate, lo tuvimos ahí, pudimos haber ganado y creo que después de eso se desinfló el equipo y estamos padeciendo un semestre bastante malo”.

“En un momento dado se pensó que el cambio de técnico podría mejorar la situación, lo hicimos y no tuvimos la respuesta que queríamos”, recordó con relación a la salida de Sergio Aquino y la llegada de Pablo Guiñazú.

La idea de Libertad es terminar el Torneo Clausura y luego analizar la situación de cada jugador. Además, confesó que darán más chances a futbolistas de las Divisiones Formativas.