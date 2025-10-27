El pedido que hizo Alcides Barbotte

La paridad reinaba en el estadio Erico Galeano, donde Olimpia ofició de local ante Guaraní, hasta que apareció Alcides Barbotte con un cabezazo un tanto particular para instalar el 0-1 transitorio.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador aborigen confesó que ese tanto fue tras un pedido especial. “Me acerqué a Agustín y le dije que tire al primer palo, para atropellar”, comentó refiriéndose a Agustín Manzur, quien envió el servicio.

El balón quedó un poco bajo, pero de igual forma, Alcides Barbotte se las ingenió para conectar de cabeza y clavar el primer tanto. “Fue una pelota complicada. Con la cabeza direccioné la pelota”, acotó.

El SIGUIENTE RIVAL. En este momento, Guaraní le saca seis puntos a Cerro Porteño, que va segundo, juega este lunes y será el siguiente rival aurinegro. “Se viene una final más, un partido difícil, complicado. A partir de hoy ya estamos preparando y pensando el partido del domingo”, señaló.

En lo que va del año, Alcides Barbotte lleva anotado tres goles, producto del buen nivel que está teniendo en la defensa aurinegra.