27 oct. 2025
El pedido que hizo Alcides Barbotte

En el Olimpia-Guaraní, Alcides Barbotte rompió la paridad con un cabezazo tras un tiro libre. El aurinegro confesó que le hizo un pedido especial a Agustín Manzur, quien envió el centro.

Octubre 27, 2025 12:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Alcides Barbotte

Alcides Barbotte celebra el tanto que le marcó a Olimpia.

Foto: Gentileza - Guaraní

La paridad reinaba en el estadio Erico Galeano, donde Olimpia ofició de local ante Guaraní, hasta que apareció Alcides Barbotte con un cabezazo un tanto particular para instalar el 0-1 transitorio.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador aborigen confesó que ese tanto fue tras un pedido especial. “Me acerqué a Agustín y le dije que tire al primer palo, para atropellar”, comentó refiriéndose a Agustín Manzur, quien envió el servicio.

El balón quedó un poco bajo, pero de igual forma, Alcides Barbotte se las ingenió para conectar de cabeza y clavar el primer tanto. “Fue una pelota complicada. Con la cabeza direccioné la pelota”, acotó.

El SIGUIENTE RIVAL. En este momento, Guaraní le saca seis puntos a Cerro Porteño, que va segundo, juega este lunes y será el siguiente rival aurinegro. “Se viene una final más, un partido difícil, complicado. A partir de hoy ya estamos preparando y pensando el partido del domingo”, señaló.

En lo que va del año, Alcides Barbotte lleva anotado tres goles, producto del buen nivel que está teniendo en la defensa aurinegra.

