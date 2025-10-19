19 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Cerro golea en el Miniclásico de La Lupa en Yby Yaú

Cerro Porteño goleó este domingo a Olimpia en el Miniclásico de La Lupa que se disputó en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción. Walter Fretes, de penal, y Pistolita disparó dos veces para completar el 3-0.

Octubre 19, 2025 11:12 a. m.
WhatsApp Image 2025-10-19 at 10.49.43.jpeg

La Copa del Miniclásico de La Lupa se llevó Cerro Porteño.

Foto: Gentileza

Capitaneado por Jagua, Cerro Porteño entró con mucha determinación en el estadio Gregorio Díaz de la Colonia Cerro Memby de la ciudad de Yby Yaú en donde se quedó con el Miniclásico de La Lupa, tras golear 3- a Olimpia en la antesala de la mayor fiesta del fútbol paraguayo que se disputará en La Nueva Olla.

El Ciclón necesitó solamente un tiempo para quedarse con el juego en el departamento de Concepción. Walter Fretes encaminó la victoria al hacer efectivo un tiro penal cobrado por mano de Pedro Ganso Benítez. Posteriormente, un furioso Pistolita completó los números con grandes definiciones.

En el complemento, el Decano buscó recortar distancias, puso actitud, aunque no pudo alterar el resultado con ningún descuento. Vladimir Marín fue el más destacado en el bando perdedor. En la ofensiva debutó Alder Alcides, pero dejó en claro que lo suyo es el arte.

La última edición, la primera disputada en el Norte del país, fue una fiesta total tanto fuera de la cancha como dentro en donde se vio muchísimo talento. Es la segunda victoria seguida del elenco azulgrana, ya que en Paraguarí se quedó con el Miniclásico desde el punto penal. En tiempo normal igualaon sin goles.

Miniclásico de La Lupa Olimpia Cerro Porteño
Más contenido de esta sección
Guaraní Recoleta
Fútbol Paraguayo
Guaraní, ante un duro rival como Recoleta
El líder del torneo Clausura, Guaraní, se medirá esta noche (20:00) ante Recoleta FC en la continuidad de la fecha 17 del Clausura 2025.
Octubre 18, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano Libertad
Fútbol Paraguayo
Libertad y Ameliano, en un duelo por la reivindicación
Libertad y Sportivo Ameliano se enfrentarán esta tarde, desde las 17:30, en el estadio La Huerta con la misión de reivindicarse atendiendo que vienen arrastrando malos resultados en una campaña para el olvido.
Octubre 18, 2025 09:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Iturbe
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño: se define el equipo titular
Cerro Porteño afina detalles para encarar su último superclásico del 2025. El partido se disputará mañana desde las 17:30, en La Nueva Olla.
Octubre 18, 2025 08:31 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM, al borde del descenso
El General Caballero JLM igualó a un gol este jueves ante el Atlético Tembetary y su continuidad en la División de Honor pende de un hilo. En caso de darse algunos resultados, ya podría perder la categoría en esta fecha.
Octubre 16, 2025 08:25 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
General Caballero JLM y Atlético Tembetary se encargan de abrir la 17ª jornada del Torneo Apertura.
Octubre 16, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce_52975757.jpg
Fútbol Paraguayo
Franciso Arce palpita el superclásico
Francisco Arce, ex entrenador de Cerro Porteño y Olimpia, opinó sobre lo que será el superclásico de este domingo y su experiencia vivida en ambas instituciones.
Octubre 16, 2025 01:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más