Cerro golea en el Miniclásico de La Lupa en Yby Yaú

Capitaneado por Jagua, Cerro Porteño entró con mucha determinación en el estadio Gregorio Díaz de la Colonia Cerro Memby de la ciudad de Yby Yaú en donde se quedó con el Miniclásico de La Lupa, tras golear 3- a Olimpia en la antesala de la mayor fiesta del fútbol paraguayo que se disputará en La Nueva Olla.

El Ciclón necesitó solamente un tiempo para quedarse con el juego en el departamento de Concepción. Walter Fretes encaminó la victoria al hacer efectivo un tiro penal cobrado por mano de Pedro Ganso Benítez. Posteriormente, un furioso Pistolita completó los números con grandes definiciones.

En el complemento, el Decano buscó recortar distancias, puso actitud, aunque no pudo alterar el resultado con ningún descuento. Vladimir Marín fue el más destacado en el bando perdedor. En la ofensiva debutó Alder Alcides, pero dejó en claro que lo suyo es el arte.

La última edición, la primera disputada en el Norte del país, fue una fiesta total tanto fuera de la cancha como dentro en donde se vio muchísimo talento. Es la segunda victoria seguida del elenco azulgrana, ya que en Paraguarí se quedó con el Miniclásico desde el punto penal. En tiempo normal igualaon sin goles.