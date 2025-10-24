24 oct. 2025
Sebastián Ferreira y su gol anulado: “Creo que no se trazó bien”

Para el delantero de Olimpia, Sebastián Ferreira, el gol que marcó ante Cerro Porteño y no subió al marcador estuvo mal anulado. “Creo que no se trazó bien”, dijo sobre la línea que determinó la posición adelantada.

Octubre 24, 2025 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Sebastián Ferreira

Esta imagen tuvo en cuenta la gente del VAR para anular el gol.

Foto: Captura

Sebastián Ferreira venció a Alexis Martín en el que pudo ser el 0-2 a favor de Olimpia frente a Cerro Porteño el pasado fin de semana. Sin embargo, el VAR no validó el tanto por una posición adelantada del delantero.

No obstante, el atacante franjeado no quedó convencido. “Es una jugada muy fina. Creo que no se trazó bien porque Hugo Quintana le tapa al central de Cerro, pero ya no valió y no hay nada que hacer”, aseveró sobre esa acción en contacto con la prensa.

De esa acción, el análisis que suele ofrecer la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol había señalado que la decisión de anular el gol fue correcta. Olimpia salió del ueno La Nueva Olla con un punto tras el 1-1.

Redacción D10
