Sebastián Ferreira y su gol anulado: “Creo que no se trazó bien”

Sebastián Ferreira venció a Alexis Martín en el que pudo ser el 0-2 a favor de Olimpia frente a Cerro Porteño el pasado fin de semana. Sin embargo, el VAR no validó el tanto por una posición adelantada del delantero.

No obstante, el atacante franjeado no quedó convencido. “Es una jugada muy fina. Creo que no se trazó bien porque Hugo Quintana le tapa al central de Cerro, pero ya no valió y no hay nada que hacer”, aseveró sobre esa acción en contacto con la prensa.

De esa acción, el análisis que suele ofrecer la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol había señalado que la decisión de anular el gol fue correcta. Olimpia salió del ueno La Nueva Olla con un punto tras el 1-1.