Sinner y Alcaraz, atractivos de la tercera edición de la ‘Six Kings Slam’

El torneo de exhibición de tenis ‘Six Kings Slam’ celebrará su tercera edición entre el 21 y el 24 de octubre en Riyadh (Arabia Saudí), con la presencia confirmada de Jannik Sinner, que defiende título, además de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

Sinner, campeón de las dos ediciones hasta ahora disputadas, es uno de los grandes atractivos, así como un Alcaraz que no juega desde la gira de tierra, pero que ha sido subcampeón en las dos finales que se llevó el italiano.

“Estoy contento de estar de vuelta en Riyadh para defender mi título otra vez. Es un evento genial con una atmósfera increíble”, declaró el italiano a los organizadores. “Es un privilegio ser parte de un evento tan único junto a algunos de los mejores jugadores del mundo”, añadió el español.

Los tres mejores de la clasificación ATP (Sinner, Zverev y Alcaraz) estarán presentes en Arabia Saudí. Djokovic es el quinto del mundo; De Miñaur, debutante en el torneo, es el sexto; y Taylor Fritz es el décimo.

“Desde su debut en 2024, el ‘Six Kings Slam’ ha reunido a los nombres más grandes del mundo en el tenis masculino, estableciéndose rápidamente como uno de los eventos más destacados de la temporada de Riyadh”, explica la organización en un comunicado.

La edición de 2025 se transmitió íntegramente y en exclusiva en la plataforma Netflix y, según los datos del torneo, esto puso la competición al alcance de los 325 millones de usuarios del servicio. En 2026, Netflix volverá a ser el medio oficial.