29 jul 2026
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Atenas y 12 de Junio compiten en Sudamericano de salonismo

El equipo helénico venció en el debut, mientras que el conjunto del “12" cedió en su primer compromiso, en el torneo que se desarrolla en el Sol de América.

Julio 29, 2026 04:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Atenas futbol de salon

Atenas, representante de Paraguay en el Sudamericano 2026.

Twitter.

Atenas y 12 de Junio iniciaron su participación en el marco del Sudamericano de clubes de fútbol de salón, Zona Sur, que se juega en el Polideportivo del Sol de América.

El conjunto helénico se impuso al San Miguel de Rocha, Uruguay por 2-0, mientras que el 12 cedió frente a Cotas Juniors de Santacruz, Bolivia 6-2.

En otros duelos: Deportivo Churros de Punta Arenas, Chilese impuso a Furia Cruceña de Santacruz de la Sierra, Bolivia por 3-1 y el SAF Talisma del Estado de Paraná, Brasil le ganó al Palermo de Rocha, República Oriental del Uruguay por 6-2.

En la fecha 3, los juegos que serán el jueves 30, son: Churros vs. San Miguel (14:00), Talisma vs. Cotas (16:00), Atenas vs. Cruceña (18:00) y 12 de Junio vs. Palermo (20:00).

Avanzan a la ronda de semifinales los dos mejores de cada grupo, y la ronda se juega el viernes 31 en Sol de América a las 18:00 y 20:00.

Los perdedores chocan por el tercer puesto el sábado 1 de agosto a las 18:00 y la final entre los vencedores será desde las 20:00.

Fútbol de Salón Sudamericano de fútbol de salón
Redacción D10
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