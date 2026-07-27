27 jul 2026
Otros Deportes

El Sudamericano de clubes de salonismo se juega en Sol de América

Atenas y 12 de Junio representarán a Paraguay en la competencia que organiza la Asociación Mundial de Futsal (AMF).

Julio 27, 2026 06:11 p. m. • 
Por Redacción D10
atenas futbol de salon

Atenas, disputará el torneo internacional.

Gentileza.

Este martes 28 en el Polideportivo del club Sol de América, se pone en marcha el campeonato Sudamericano de Clubes Zona Sur, que organiza la Asociación Mundial de Futsal (AMF).

Por la fecha 1, los compromisos son: Churros de Chile vs. Cruceña de Bolivia (14:00), Talisma de Brasil vs. Palermo de Uruguay (16:00), Atenas de Paraguay vs. San Miguel de Uruguay (18:00) y 12 de Junio de Paraguay vs. Cotas de Bolivia (20:00).

MÁS DUELOS. El miércoles 29 en la segunda fecha del torneo, los duelos son: San Miguel vs. Cruceña (14:00), Churros vs. Atenas (16:00), Palermo vs. Cotas (18:00) y 12 de Junio vs. Talisma (20:00).

En la ronda 3, el jueves 30: Churros vs. San Miguel (14:00), Talisma vs. Cotas (16:00), Atenas vs. Cruceña (18:00) y 12 de Junio vs. Palermo (20:00).

Avanzan a la ronda de semifinales los dos mejores de cada grupo, y la ronda se juega el viernes 31 en Sol de América a las 18:00 y 20:00.

Los perdedores chocan por el tercer puesto el sábado 1 de agosto a las 18:00 y la final entre los vencedores será desde las 20:00.

Sudamericano de fútbol de salón Fútbol de Salón Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-07-18 at 10.46.00.jpeg
Otros Deportes
Joshua Duerksen volvió a lo más alto en la Fórmula 2
El piloto paraguayo Joshua Duerksen volvió a celebrar en la Fórmula 2 al conquistar la carrera sprint en el circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica, tras una actuación brillante que lo llevó desde el cuarto lugar de partida hasta el escalón más alto del podio.
Julio 18, 2026 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
jsjsos.jfif
Otros Deportes
Joshua Duerksen apunta a los puntos en Spa
El piloto paraguayo Joshua Duerksen firmó el séptimo mejor tiempo en la clasificación del GP de Bélgica.
Julio 17, 2026 04:37 p. m.
HMqwf6wXQAAWcOH.jpg
Otros Deportes
La segunda fecha de la Liguilla tiene días y horarios
Este fin de semana se viene la segunda fecha de la Liguilla de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Julio 16, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
12oju.jpg
Otros Deportes
Crisis en FIDE América: denuncian a José Carrillo por intentar proscribir candidatura con documento falso
El proceso electoral de FIDE América está en crisis tras la presentación de una carta oficial ante la FIDE que acusa directamente al presidente José Carrillo de abuso de poder.
Julio 16, 2026 04:39 p. m.
duerknne.jpg
Otros Deportes
Joshua Duerksen: “Estoy muy emocionado por correr en Spa”
El circuito de Spa-Francorchamps espera a Josua Duerksen, quien llega con confianza y entusiasmo para una fecha especial de la temporada.
Julio 16, 2026 04:02 p. m.
jjoshua.jpeg
Otros Deportes
Joshua Duerksen y el desafío de Spa-Francorchamps
Joshua Duerksen afronta un nuevo desafío en la Fórmula 2, con la ilusión de volver a ser protagonista en el mítico Spa-Francorchamps.
Julio 15, 2026 04:29 p. m.