El Sudamericano de clubes de salonismo se juega en Sol de América

Este martes 28 en el Polideportivo del club Sol de América, se pone en marcha el campeonato Sudamericano de Clubes Zona Sur, que organiza la Asociación Mundial de Futsal (AMF).

Por la fecha 1, los compromisos son: Churros de Chile vs. Cruceña de Bolivia (14:00), Talisma de Brasil vs. Palermo de Uruguay (16:00), Atenas de Paraguay vs. San Miguel de Uruguay (18:00) y 12 de Junio de Paraguay vs. Cotas de Bolivia (20:00).

MÁS DUELOS. El miércoles 29 en la segunda fecha del torneo, los duelos son: San Miguel vs. Cruceña (14:00), Churros vs. Atenas (16:00), Palermo vs. Cotas (18:00) y 12 de Junio vs. Talisma (20:00).

En la ronda 3, el jueves 30: Churros vs. San Miguel (14:00), Talisma vs. Cotas (16:00), Atenas vs. Cruceña (18:00) y 12 de Junio vs. Palermo (20:00).

Avanzan a la ronda de semifinales los dos mejores de cada grupo, y la ronda se juega el viernes 31 en Sol de América a las 18:00 y 20:00.

Los perdedores chocan por el tercer puesto el sábado 1 de agosto a las 18:00 y la final entre los vencedores será desde las 20:00.