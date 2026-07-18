18 jul 2026
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Dani Vallejo cierra una semana histórica pese a caer en semifinales

El tenista paraguayo Daniel Vallejo puso fin a una destacada participación en el torneo ATP 250 de Bastad tras caer en semifinales frente al italiano Luciano Darderi, en un encuentro muy disputado que se extendió por 2 horas y 57 minutos.

Julio 18, 2026 11:22 a. m. • 
Por Redacción D10
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Dani Vallejo se despide con altura del ATP de 250 de Bastad.

El italiano Luciano Darderi tuvo que exigirse al máximo para quedarse con la victoria por 6-4, 6-7 (7-9) y 6-3, en un partido de alto nivel en el que el paraguayo Dani Vallejo volvió a demostrar su talento y capacidad para competir de igual a igual ante rivales de jerarquía.

Más allá de la derrota, Vallejo cierra una semana inolvidable al alcanzar por primera vez las semifinales de un torneo ATP, un logro que representa un importante paso en su crecimiento profesional y confirma el gran momento que atraviesa en el circuito.

Con esta actuación, el joven paraguayo suma una valiosa experiencia y continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis nacional, dejando muy buenas sensaciones de cara a los próximos desafíos de la temporada.

Dani Vallejo ATP Tenis
Redacción D10
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