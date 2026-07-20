20 jul 2026
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Liga Premium: Muchos goles en Liguilla de Futsal

La fecha 2 de la Liguilla de la Liga Premium de Futsal APF 2026 dejó resultados importantes en todos los grupos este último fin de semana cuando de poco se van conociendo a los clasificados a la siguiente etapa del certamen.

Julio 20, 2026 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño lidera en su grupo en la Liga Premium.

En el Grupo A, el máximo ganador de esta competición, Cerro Porteño venció 2-1 a Recoleta FC, mientras que San Cristóbal y AFEMEC igualaron 2-2.

En el Grupo B, Exa Ysaty goleó 5-0 a Deportivo Santaní, y Olimpia superó 3-2 a Star’s Club.

Finalmente, en el Grupo C, Presidente Hayes derrotó 6-3 a Sol-Campoalto, y Cnel. Escurra ganó 6-4 a 3 de Mayo.

De esta manera, la Liguilla de la Liga Premium de Futsal FIFA sigue su curso con equipos que comienzan a perfilarse como candidatos, en un torneo que mantiene la intensidad y el espectáculo en cada jornada.

Liga Premium Fútsal FIFA Cerro Porteño
Redacción D10
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