Liga Premium: Muchos goles en Liguilla de Futsal

En el Grupo A, el máximo ganador de esta competición, Cerro Porteño venció 2-1 a Recoleta FC, mientras que San Cristóbal y AFEMEC igualaron 2-2.

En el Grupo B, Exa Ysaty goleó 5-0 a Deportivo Santaní, y Olimpia superó 3-2 a Star’s Club.

Finalmente, en el Grupo C, Presidente Hayes derrotó 6-3 a Sol-Campoalto, y Cnel. Escurra ganó 6-4 a 3 de Mayo.

De esta manera, la Liguilla de la Liga Premium de Futsal FIFA sigue su curso con equipos que comienzan a perfilarse como candidatos, en un torneo que mantiene la intensidad y el espectáculo en cada jornada.