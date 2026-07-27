27 jul 2026
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Éxito paraguayo en el Brazilian Jiu-Jitsu en Río de Janeiro

Sergio Villasanti logra tres títulos internacionales y las promesas del jiu-jitsu suman podios.

Julio 27, 2026 04:58 p. m.
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Los paraguayos luciendo con orgullo sus medallas.

Foto: Gentileza

La delegación paraguaya dejó una excelente imagen en Río de Janeiro, Brasil, tras una destacada participación en tres competencias internacionales de Brazilian Jiu-Jitsu, donde tanto los atletas adultos como los infantiles cosecharon importantes resultados.

La actuación fue encabezada por Sergio Villasanti, quien firmó un fin de semana perfecto al conquistar tres medallas de oro. El paraguayo se impuso en el Abu Dhabi Grand Slam del AJP, continuó su racha ganadora en el Rio Winter International Open de la IBJJF y cerró su participación con un nuevo título en el Rio Winter International Open No-Gi de la IBJJF, confirmando su gran momento competitivo.

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Fabricio Villasanti (izquierda) tuvo una destacada actuación.

En las categorías infantiles también hubo actuaciones sobresalientes. Arturo Lezcano se proclamó campeón en el Abu Dhabi Grand Slam del AJP al obtener la medalla de oro y posteriormente alcanzó la medalla de plata en el Rio Winter International Open de la IBJJF.

Por su parte, Fabricio Villasanti tuvo una destacada regularidad durante toda la gira, consiguiendo tres medallas de plata: una en el Abu Dhabi Grand Slam del AJP, otra en el Rio Winter International Open de la IBJJF y la tercera en el Rio Winter International Open No-Gi de la IBJJF.

Los resultados obtenidos en Río de Janeiro reflejan el crecimiento sostenido del Brazilian Jiu-Jitsu paraguayo y el nivel competitivo que vienen alcanzando sus representantes en los principales escenarios internacionales, consolidando al país como un protagonista cada vez más fuerte en este deporte.

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Arturo Lezcano ganó el oro en el Abu Dhabi Grand Slam del AJP.

Brazilian Jiujitsu Otros Deportes Artes Marciales
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