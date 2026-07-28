28 jul 2026
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Ruud se alista al equipo europeo para la Laver Cup

El tenista danés acompañará a los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, el alemán Alexander Zverev, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik.

Julio 28, 2026 03:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Casper Ruud

Casper Ruud jugará el Laver Cup.

El tenista noruego Casper Ruud es la última incorporación del equipo europeo de la Copa Laver, el torneo de tenis que enfrenta a Europa con el resto del mundo, para la edición de 2026, que se disputará en el O2 de Londres del 25 al 27 de septiembre.

Es la sexta ocasión en la que el noruego participará en una Copa Laver, todas consecutivas desde 2021, con dos victorias y tres derrotas en su palmarés.

Ruud, número 13 de la clasificación ATP, cierra una selección, capitaneada por Yannick Noah, en la que también están los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, el alemán Alexander Zverev, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik.

Enfrente, tendrán a los estadounidenses Learner Tien, Ben Shelton, Taylor Fritz y Tommy Paul, el kazajo Alexander Bublik y el australiano Alex de Miñaur, capitaneados por Andre Agassi.

En el total de la competición, que se disputa desde 2017 (excepto en 2020, a causa de la pandemia), Europa ha ganado cinco ediciones, mientras que el equipo del resto del mundo se ha impuesto en tres ocasiones. En 2025, en San Francisco, fue el equipo del resto del mundo el que se hizo con la victoria.

Tenis Laver Cup Casper Ruud
Redacción D10
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