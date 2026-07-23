Fórmula 2: Duerksen tendrá acción desde este viernes en Hungría

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años de edad, corre desde este viernes en el autódromo Hungaroring (Hungría), en donde se llevará a cabo la novena jornada de la temporada de la Fórmula 2.

De acuerdo con el calendario de actividades, el corredor de Invicta Racing realiza las prácticas desde las 06:05 de la mañana, mientras que la qualy está prevista para las 11:05 en la que definirá posiciones y establecerá la parrilla de salida.

Este sábado protagonizará la sprint, desde las 09:15 de la mañana, mientras que la carrera principal será el domingo a las 06:25 de la mañana. El paraguayo buscará quedarse con puntos importantes para escalar en la tabla de posiciones.

El Hungaroring será un gran desafío para Joshua, ya que tiene una pista estrecha y sin rectas largas. El circuito tiene 14 curvas y 4.381 kilómetros en donde es muy difícil adelantar. Tiene semejanza con el de Montecarlo, al exigir al extremo a los neumáticos y los frenos.

Posterior a las acciones desarrolladas en Budapest, la décima carrera será en la ciudad de Monza (Italia), del 4 al 6 de septiembre.