23 jul 2026
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Fórmula 2: Duerksen tendrá acción desde este viernes en Hungría

Bien temprano este viernes, Joshua Duerksen se apodera de las pistas de Budapest (Hungría), por la fecha 9 del Campeonato de la Fórmula 2.

Julio 23, 2026 06:49 p. m. • 
Por Redacción D10
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Joshua Duerksen recorre las calles de Budapest.

Foto: Gentileza

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años de edad, corre desde este viernes en el autódromo Hungaroring (Hungría), en donde se llevará a cabo la novena jornada de la temporada de la Fórmula 2.

De acuerdo con el calendario de actividades, el corredor de Invicta Racing realiza las prácticas desde las 06:05 de la mañana, mientras que la qualy está prevista para las 11:05 en la que definirá posiciones y establecerá la parrilla de salida.

Este sábado protagonizará la sprint, desde las 09:15 de la mañana, mientras que la carrera principal será el domingo a las 06:25 de la mañana. El paraguayo buscará quedarse con puntos importantes para escalar en la tabla de posiciones.

El Hungaroring será un gran desafío para Joshua, ya que tiene una pista estrecha y sin rectas largas. El circuito tiene 14 curvas y 4.381 kilómetros en donde es muy difícil adelantar. Tiene semejanza con el de Montecarlo, al exigir al extremo a los neumáticos y los frenos.

Posterior a las acciones desarrolladas en Budapest, la décima carrera será en la ciudad de Monza (Italia), del 4 al 6 de septiembre.

Automovilismo Joshua Duerksen Fórmula 2
Redacción D10
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