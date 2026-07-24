Gran qualy para Dürksen

El piloto Joshua Dürksen tuvo una buena jornada de clasificación en Budapest, Hungría, en donde se corre este fin de semana la novena jornada del campeonato de la Fórmula 2. El paraguayo tuvo un buen ritmo y arañó la primera posición.

El guaraní marcó un tiempo de 1:29.106 en su mejor pasada y tras la finalización de la prueba quedó finalmente en la cuarta posición, sería desde la segunda fila de la parrilla de salida en la carrera principal del domingo.

La Sprint será este sábado desde las 9.15, mientras que la principal se correrá el domingo desde las 6.25 de nuestro país.

Joshua viene en una campaña complicada en su primer año con Invicta Racing, pero de todas formas logra siempre tratar de destacar, como ocurrió en la semana pasada cuando consiguió ganar la Sprint en Spa-Francorchamps, Bélgica.