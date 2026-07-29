Con 37 goles pasó la ronda 7 del Honor en futsal

Se completó la fecha 7 de la Categoría Honor de Futsal de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con un saldo de 37 goles convertidos.

Con estos resultados, 3 de Noviembre se consolida como el único líder de la clasificación con 19 unidades, sacando ventaja sobre sus perseguidores y cerrando una nueva fecha del certamen en lo más alto de la tabla.

Los resultados registrados: Villa Virgina 2-2 Filosofía, Deportivo Sajonia 0-3 Sport Colonial, San Gerónimo 6-2 Fernando de la Mora, Sportivo Ameliano 5-10 3 de Noviembre y Deportivo Humaitá 5-2 Universidad Americana.

Posiciones: 3 de Noviembre 19 puntos, Sport Colonial 17, Villa Virginia 12, Deportivo Humaitá 11, Filosofía 10, San Gerónimo 9, Deportivo Sajonia 9, Universidad Americana 6, Fernando de la Mora 6 y Sportivo Ameliano 0.